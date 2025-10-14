La Universitat Politècnica de València abre el primer campus universitario español en China
El Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) se inaugura este miércoles, 15 de octubre, con la asistencia del rector de la UPV, José E. Capilla, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.
La Universitat Politècnica de València (UPV) inaugurará este miércoles, 15 de octubre, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el primer centro universitario español en China. Será a partir de las 9 de la mañana, hora local, las 3 de la madrugada en España. En un acto que contará con la asistencia del rector de la UPV, José E. Capilla, y el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.
Para 2.000 estudiantes
Situado en Hangzhou, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) comenzará su actividad docente en el curso académico 2026/27. Diseñado para albergar hasta 2.000 estudiantes, su oferta académica incluirá cuatro programas de grado, seis programas de máster y cuatro programas de doctorado.
En la inauguración participarán también Zhao Changlu, secretario del Comité del Partido de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Pekín, y Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana.
