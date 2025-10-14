Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universitat Politècnica de València abre el primer campus universitario español en China

El Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) se inaugura este miércoles, 15 de octubre, con la asistencia del rector de la UPV, José E. Capilla, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Imagen figurada del nuevo centro de la UPV en China. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La Universitat Politècnica de València (UPV) inaugurará este miércoles, 15 de octubre, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el primer centro universitario español en China. Será a partir de las 9 de la mañana, hora local, las 3 de la madrugada en España. En un acto que contará con la asistencia del rector de la UPV, José E. Capilla, y el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.

Interior del edificio chino de la UPV / Levante-EMV

Para 2.000 estudiantes

Situado en Hangzhou, el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) comenzará su actividad docente en el curso académico 2026/27. Diseñado para albergar hasta 2.000 estudiantes, su oferta académica incluirá cuatro programas de grado, seis programas de máster y cuatro programas de doctorado.

El BVPI estará junto a un lago artificial / Levante-EMV

En la inauguración participarán también Zhao Changlu, secretario del Comité del Partido de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Pekín, y Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana.

