68 años de la ‘riuà’: así se vio la València del barro en la televisión europea
El European Film Gateway conserva imágenes de los días de octubre de 1957 en que el Túria devoró Valencia y cambió para siempre la historia de la ciudad
“Valencia ha vivido una réplica del diluvio universal, con la única diferencia de que aquel duró 40 días, y esta 72 horas.” Así comienza el noticiero “Obiettivo sul mondo”, emitido el 25 de octubre de 1957 y donde se informaba al público italiano de la gran riada que había asolado Valencia.
Los archivos audiovisuales custodiados en el European Film Gateway dan buena cuenta de la atención internacional que despertó la gran ‘riuà’ de Valencia, de la que este 14 y 15 de octubre se cumplen 68 años. Se trata de un proyecto europeo que comparte documentos de historia del cine y archivos informativos y documentales contenidos en los archivos cinematográficos y cinematecas europeas.
La riada, que oficialmente provocó 81 fallecidos, dejó una profunda huella en València. Primero, emocional: un temor a las lluvias torrenciales que marcó a varias generaciones dejando rastro en la memoria colectiva.
La huella también es urbana, con la modificación del mapa hidráulica de la ciudad y su área metropolitana gracias al plan sur. Por último, el impacto también fue político, agravando una sensación de abandono por parte de las autoridades que ha tenido eco durante décadas.
Pero aquellos días de agua y luego de lucha contra el barro causaron una profunda impresión, también en el ámbito internacional, a la escala de la época, pero en un anticipo de lo que ocurriría siete décadas después, con la barrancasa de 2024.
