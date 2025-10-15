En el curso 2024/2025 del Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante hemos tenido una nueva promoción de estudiantes que han desarrollado con brillantez su TFM. He tenido la fortuna de poder estar en el tribunal del TFM de Carlos Martínez Romero, tutorizado por Antonio Rico Amorós, con el título “Impacto del Cambio Climático en la Viticultura del Alto Vinalopó (Alicante): Análisis de la percepción y propuesta de medidas de adaptación.” En palabras del autor “El cultivo de la vid en la comarca del Alto Vinalopó está enfrentando cada vez un mayor número de problemas e incertidumbres respecto a su viabilidad económica, social y climática. La viticultura históricamente ha configurado el paisaje, la economía, el patrimonio y la identidad cultural de la comarca. Sin embargo, en las últimas décadas, este territorio se enfrenta a una creciente incertidumbre debido al impacto del cambio climático, que amenaza con alterar las condiciones físico-ecológicas de cultivo tradicional, así como otros problemas económicos y sociales que afectan directamente a la producción enológica. Este trabajo se propone analizar cómo las variaciones climáticas actuales y proyectadas en el área mediterránea y concretamente en la comarca, pueden afectar a la viticultura. Asimismo, combinando este análisis con encuestas realizadas a viticultores y bodegueros, se examina la percepción del sector y se proponen estrategias de adaptación”. Casi podemos hablar de más de un TFM, el del análisis climático y la fenología del cultivo y el que se centra en las entrevistas a agricultores y bodegueros, muchas y productivas. Se atreve el autor a resaltar las repuestas de algunos agricultores, con las falsas creencias de manipulación climática y no las desdeña sin más, sino que resalta la necesidad de educar a la población en la distancia entre la falsa percepción de ciertos temas ambientales y la realidad científica.