Compromís denuncia que la diputación reparte las inversiones “a dedo” y exige igualdad para todos los pueblos

El Grupo Compromís de la Diputación de València ha presentado para su debate en el próximo pleno una moción para exigir transparencia y concurrencia competitiva en todas las inversiones municipales ante el preocupante retorno a prácticas clientelistas por parte del gobierno del PP y Ens Uneix.

La moción, presentada por la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno Valero, responde a la asignación del reciente Plan de Trinquets, con una inversión de 8 millones de euros, que se ha caracterizado por la asignación de ayudas "a dedo", sin criterios objetivos ni concurrencia competitiva, y beneficiando mayoritariamente municipios gobernados por los mismos partidos que conforman el gobierno provincial, señala el partido en un comunicado.

Cinco puntos clave para recuperar la transparencia

La iniciativa de Compromís plantea cinco acuerdos fundamentales: eliminar las asignaciones nominativas "a dedo" para inversiones que no sean por urgencia justificada así como implementar criterios objetivos y transparentes basados en parámetros como por ejemplo población, superficie municipal, necesidades infraestructurales e indicadores socioeconómicos. También pide adaptar el Pla de Trinquets y otros planes sectoriales a procedimientos de concurrencia competitiva con criterios públicos así como suspender las subvenciones nominativas del Plan de Trinquets no aprobadas hasta ahora y recuperar los planes de inversión para municipios de más de 50.000 habitantes, eliminados por el gobierno actual.

Dolors Gimeno ha manifestado: "Asistimos a un preocupante retorno al clientelismo que pensábamos superado. El Plan de Trinquetes es un ejemplo paradigmático de como el gobierno del PP y Ens Uneix prioriza intereses partidistas por encima de las necesidades reales de los municipios valencianos".

La portavoz de Compromís ha recordado: "Durante la legislatura anterior implementamos criterios objetivos para la asignación de ayudas, pasando de 23 millones de euros en ayudas regladas el 2014, con el gobierno del PP, a 84 millones el 2017. Este modelo redujo las ayudas discrecionales de 34,4 millones de euros a solo 2 millones destinados a urgencias reales”. Gimeno tambien ha subrayado que: "La concurrencia competitiva no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de justicia y equidad. Cada euro público tiene que llegar donde más se necesita, no donde más conviene políticamente al gobierno de turno".

Críticas al modelo actual

Desde Compromís denuncian que el actual modelo de asignación "facilita prácticas clientelistas, reparto discrecional de fondo y una gestión opaca del dinero público". La formación valencianista señala que la carencia de competencia "fomenta el favoritismo, provoca sobrecostes y reduce el potencial de innovación y eficiencia en el conjunto de las administraciones públicas".

La moción también critica la eliminación de los planes de inversión para municipios de más de 50.000 habitantes, que "ha perjudicado especialmente las ciudades del área metropolitana" -según incide la diptutada-, en contraste con el modelo de Compromís que garantizaba ayudas de hasta 100.000 euros para obras estratégicas como el ciclo integral del agua, el autoconsumo energético y la movilidad sostenible.

Modelo alternativo. Dolors Gimeno ha defendido "un modelo de gestión basado en la concurrencia competitiva, criterios objetivos y transparencia absoluta, en contraposición al clientelismo que caracteriza el actual gobierno provincial. Este modelo garantiza que las inversiones se realizan según necesidades objetivas y no según colores políticos".

La portavoz ha concluido: "No podemos permitir que la Diputación de València vuelvo a los peores tiempos del clientelismo. Los municipios valencianos merecen un trato justo y equitativo, independientemente del color político de su gobierno. Esta moción es una oportunidad para el PP y Nos Une de demostrar su compromiso real con la transparencia".

La moción de Compromís será debatida en el próximo pleno de la Diputación de València, donde se conocerá la posición de los diferentes grupos políticos respecto de este retorno a los criterios de transparencia y concurrencia competitiva en las inversiones municipales.