El Consell gasta otros 20 millones extra en la gestión de residuos de la dana en la planta de Quart

El Consell ha aprobado un decreto por el que se establecen las bases reguladoras y se concede una ayuda directa a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre), por un importe máximo de 20 millones de euros, destinada a financiar las actuaciones de la entidad en la gestión de residuos generados en los municipios afectados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. Esta medida tiene como finalidad atender los gastos extraordinarios derivados de la recogida, traslado, tratamiento y eliminación de los residuos ocasionados por las lluvias torrenciales de ese día. Esa dana provocó la acumulación de toneladas de residuos de diversa naturaleza en más de 80 municipios de la provincia de Valencia, de los cuales 21 pertenecen al área metropolitana de València e integran la Emtre.

Vertederos afectados por las inundaciones

Las inundaciones ocasionaron, además, la pérdida de un gran número de contenedores y afectaron a diversas instalaciones de tratamiento, lo que agravó aún más la ya compleja gestión de residuos en un escenario de emergencia. Desde los primeros días posteriores a la riada, tanto la Generalitat como la Emtre asumieron la gestión de los residuos en puntos de transferencia y en las plantas de tratamiento.

En concreto, la Generalitat se hizo cargo de los puntos de transferencia situados en Quart de Poblet/Manises, Catarroja y Picassent, a través de diversos contratos, mientras que la Emtre habilitó de manera urgente un punto de transferencia en la Planta de Los Hornillos (Quart de Poblet), con una superficie superior a 90.000 m², donde se han acumulado aproximadamente 240.000 toneladas de residuos procedentes de los municipios afectados. El gasto extraordinario asumido por la Emtre, no previsto en su presupuesto, supera los 20 millones de euros. De esta manera, la ayuda aprobada permitirá compensar esta inversión y asegurar la correcta gestión de los residuos derivados del episodio de emergencia.

Marco normativo

Esta actuación se enmarca en el Decreto 163/2024, de 4 de noviembre, por el que se declararon zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil en la Comunitat Valenciana, así como en la Resolución de 16 de diciembre de 2024 de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), que concreta las actuaciones subvencionables. Asimismo, la subvención forma parte del Plan de Recuperación y Reconstrucción de la Comunitat Valenciana, Plan Endavant, aprobado por el Consell el 31 de julio de 2025, cuyo objetivo es consolidar la recuperación económica y social de las zonas afectadas por las riadas.