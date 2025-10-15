Las Corts se convierte en un centro de donación de sangre

Además de un lugar en el que los debates hacen bullir la sangre a más de un diputado, las Corts se ha convertido este miércoles en un lugar en el que donarla. El parlamento autonómico ha sido este miércoles un punto de donación en una campaña solidaria realizada junto al Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana.

El organismo sanitario ha aprovechado que había sesión plenaria, con la mayoría de sus representantes y trabajadores presentes, para instalar un punto de donación en la sala de l'Andana con el objetivo de que los integrantes de la cámara pudieran aportar dentro de la campaña solidaria a la que también ha acudido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

La presidenta de les Corts, Llanos Massó, ha ensalzado la gran labor que hace el Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana y ha señalado que “donar sangre puede salvar vidas". "Para nosotros es un privilegio poder aportar nuestro granito de arena”, ha indicado.

Durante la jornada se ha visto a diputados y trabajadores de la casa subir al último piso, donde estaban instaladas las camillas, para donar sangre, aunque ha habido alguno que ha bajado algo decepcionado por no cumplir los requisitos sanitarios. Eso sí, para sobrellevar el disgusto, se llevaron una taza de plástico.