El impacto de las obras pendientes del Poyo tampoco logran el consenso de los expertos en las Corts

Si la comisión de investigación de la dana en las Corts avanzara por la esperanza que sus integrantes depositan en ella, estaría más bien estancada. Tampoco es que haya tenido grandes pasos. Más de 100 días después de la primera sesión de comparecencias, en julio, el parlamento autonómico celebró este martes el segundo pase de intervenciones de expertos, mayoritariamente en infraestructuras, en un ambiente de escepticismo general sobre su discurrir, algo que no evitó la bronca ya habitual, con suspensión para calmar los ánimos incluida, interrupciones constantes y pocas conclusiones.

PP, PSPV, Vox y Compromís iniciaron la jornada con críticas hacia el devenir de la investigación parlamentaria. Acusaciones de vetos, de bloqueo, de “ningunear”, de ser una “autoficción” o incluso de no “valer para nada”. La afirmación la emitieron a derecha e izquierda; los primeros afeando el rechazo de los miembros del Gobierno central a acudir al parlamento valenciano, especialmente la ausencia de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y los segundos cargando contra la “manipulación” de populares y voxistas, con mayoría, que son los encargados de fijar las citaciones, misma mayoría que rechazó las peticiones de la izquierda de ampliar el plan de trabajo sobre la presa de Buseo e incorporar las grabaciones de Emergencias en el Cecopi.

Con esos mimbres, difícil que las comparecencias de los expertos movieran algo las posiciones. Los propios intervinientes tampoco lo pusieron fácil. Adriana Giret, catedrática sobre Inteligencia Artifical, indicó que en su investigación no había tratado el 29 de octubre, dejando sus aportaciones en la futura utilidad de la IA, mientras que José María Lozano, catedrático de Proyectos arquitectónicos de la UPV y presidente del Consell Valencià de Cultura (nombrado en abril por Carlos Mazón) lamentó que las preguntas lanzadas por los grupos iban ya acompañadas de una respuesta. Y añadió: "Hay jueces que son expertos, pero los expertos no somos jueces".

Errores de "todos"

En ese contexto, la comparecencia con más sustancia fue la de Félix Ramón Francés García, catedrático de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV, quien hizo un reparto de culpas a la mayoría de organismos participantes en el 29-O, pero evitando su graduación. "Todos cometieron errores", indicó. Así, destacó que Aemet había hecho una predicción "bastante buena", pero falló en la magnitud; afeó que la CHJ estaba "ciega en los puntos de aforo" y lamentó la "gestión mejorable de la información" de Emergencias de la Generalitat, a quien arrogó la misión de vigilar los barrancos esa tarde.

El expresidente y fundador de Sacyr, Luis del Rivero, interviene en las Corts, este martes. / José Cuéllar/Corts

Pero si de algo es experto Francés es sobre el barranco del Poyo y las obras de su encauzamiento. Él participó en la redacción del proyecto aprobado en 2010 y paralizado desde entonces, dijo, por la crisis económica principalmente y negando que la ley de la Huerta impidiera su desarrollo, aunque sí lo "dificultó". Sobre la ejecución de estas obras, que PP y Vox señalan como uno de los motivantes de la catástrofe, el catedrático indicó que hubieran "impedido daños" materiales, pero que no se hubieran evitado las víctimas, a quienes se les hubiera protegido "con educación e información que no existía".

Algo similar señaló el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero. "Las obras hubieran evitado daños materiales, pero las vidas las salva la alerta temprana", indicó en la comparecencia más movida, que se vio obligada a una interrupción de dos minutos ante la bronca entre diputados. La izquierda reprochó su proximidad con Vox, partido del que se le ha visto acudir a mítines, y su discurso negacionista del cambio climático. "Yo no soy de nadie, soy de España", replicó antes de poner todas las responsabilidades en la Administración central y los técnicos para haber dado la alerta temprana aquel día.

Por último compareció Francisco Luis Blanc, abogado experto urbanista, que sí que señaló que sí se hubiera "minimizado" el impacto de la dana sobre el barranco del Poyo "si se hubiera ejecutado alguna de las obras esenciales previstas" y defendió que la "mejor medida" de prevención "es la obra hidráulica" donde destacó a la Comunitat Valenciana como uno de los territorios más "avanzados" en la materia.