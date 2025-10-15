Levante-EMV marca sus líneas rojas en la lucha contra la desinformación

Desde la pasada edición de los Premios Levante-EMV, hace justo un año, la Comunitat Valenciana ha vivido una de las mayores catástrofes de su historia. La dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó la provincia de Valencia, dejó 229 víctimas mortales, miles de afectados y un escenario devastador en los municipios de la zona cero.

Levante-EMV estuvo ahí esa fatídica jornada siguiendo su evolución, desde primera hora de la mañana con las fuertes lluvias en la comarca de la Ribera, hasta última hora de la noche, cuando ya se hacían evidentes los estragos que había provocado el paso del agua. Al día siguiente, la redacción del diario se puso en manos de la gente y de los pueblos damnificados por las inundaciones, con la vocación de ser un altavoz para la ciudadanía y también para arrojar claridad y veracidad sobre todo lo sucedido. El valor del hiperlocalismo se puso en evidencia más que nunca.

Cuando ocurre una tragedia como esta, se dibuja una ‘línea roja’ imaginaria que marca los límites de la ética y del compromiso social. Levante-EMV se sitúa siempre del lado del periodismo responsable, del derecho de todos a conocer los hechos, a identificar las causas y a comprender las consecuencias. Ante los bulos y la desinformación, información veraz y contrastada; ante la incertidumbre, respuestas; ante el odio, humanidad; ante la explotación, hablamos de integración; ante las necesidades de la ciudadanía, un altavoz para la sociedad; ante las nuevas tendencias, una palanca de cambio. Ante todas las líneas rojas, Levante-EMV responde con la verdad.

Un compromiso que este diario ha demostrado reiteradamente: con su seguimiento a la reconstrucción tras la dana o al drama de la vivienda, con la denuncia constante de casos de violencia machista, acoso escolar o racismo, con su convicción por dar voz a los colectivos más vulnerables... Y ahora es momento de ponerlo en valor. ‘Levante-EMV: detrás de la verdad’ ratifica la apuesta de esta cabecera por estar del lado de la evidencia, las personas y los barrios y municipios de toda la Comunitat Valenciana.