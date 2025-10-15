Morant: “Por fin las víctimas tendrán voz en la comisión de la dana”

“Por fin las víctimas tendrán voz en una comisión de la dana”. Así ha celebrado la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que las víctimas vayan a ser las primeras en comparecer en la comisión que investiga la riada en el Congreso. Desde principios de año está en marcha la comisión de la dana en las Corts Valencianes, además de la del Senado pero, de momento, las asociaciones de víctimas no han comparecido en ninguna de las dos. La del Congreso de los Diputados ha tardado unos meses más en ponerse en marcha y finalmente, lo hará la próxima semana con la aprobación del plan de trabajo. En ese documento, se incluye que las víctimas de la dana sean las primeras en comparecer en el seno de esta comisión. Su testimonio se escuchará después de la fecha del funeral de Estado por los fallecidos, que tendrá lugar el propio 29 de octubre, cuando se cumple un año de la tragedia.

Así lo ha anunciado la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, este miércoles, cuando se reúnen la Mesa y los portavoces de la comisión para convocarla formalmente para la próxima semana. La socialista Morant ha incidido en las diferencias entre esta comisión y las que ya están en marcha en las Cortsy el Senado. Más tempranas, sí, pero aún no han escuchado a las víctimas.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ofrece declaraciones a la prensa, durante una concentración para pedir la dimisión de Mazón, frente a Les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La Asociación de Víctimas Dana 29 de Octubre 2024 ha convocado una concentración en el exterior de Les Corts para exigir la renuncia de Mazón y para “volver a alzar la voz de la dignidad, la memoria y la reivindicación de verdad, justicia y reparación”. La manifestación tiene lugar mientras dentro de Les Corts se lleva a cabo el primer Debate de Política General tras la dana. POLITICA Jorge Gil - Europa Press / Jorge Gil - Europa Press / Europa Press

"Compromiso" de darles voz

“Quería recordarles que, desde el mes de enero de este año, existe una comisión en las Corts Valencianes para investigar el todo el asunto de la dana, una comisión que está presidida por Vox, donde Vox y Partido Popular tienen mayoría absoluta”, ha destacado. En la misma línea, ha dicho, un mes después se constituyó también una comisión para la dana en el Senado, también con mayoría absoluta en este caso del Partido Popular. “En ninguna de las dos comisiones han comparecido las víctimas”, ha subrayado.

Pero sí lo harán en el Congreso, que va a cumplir su “compromiso” de que las víctimas “tengan voz y que sean las primeras a las que se les va a dar voz”. Morant ha considerado “importante” conocer el testimonio directo de familiares de esas personas que perdieron la vida, 229 personas.

Después del funeral de Estado

Esta comparecencia en la comisión de la cámara baja tendrá lugar, ha dicho la ministra, “después del funeral de Estado y el homenaje que se va a ofrecer el día 29”, algo que ha indicado que también era un compromiso con las víctimas. “Por fin las víctimas tendrán voz y por fin también escucharemos a los máximos responsables de esta tragedia y su negligente gestión, como el señor Mazón a la cabeza y todos los siguientes”, ha concluido.

El Pleno del Congreso aprobó la creación de esta comisión el pasado mes de marzo, pero no se constituyó hasta finales de mayo y entonces fue imposible aprobar un plan de trabajo. De hecho, la negativa de Sumar a incluir a Pedro Sánchez como compareciente en la propuesta que registraron la pasada primavera, propició la salida del grupo parlamentario de la diputada de Compromís, Águeda Micó, que se pasó al Mixto. La semana pasada el PSOE y Sumar anunciaron que habían acordado un plan de trabajo que incluye la presencia de Sánchez, pero cerrando la ronda de comparecencias.

En concreto, este plan plantea dos fases: una primera, centrada en la investigación, en la que comparecerían las víctimas y responsables de la Generalitat Valenciana, empezando por Mazón; y una segunda fase, relativa a la reconstrucción, que cerraría Sánchez.