Una nueva figura en el plan de l’Albufera permite infraestructuras, alojamiento y restauración en determinadas zonas del parque

ZANT 3. Es la abreviatura que se le ha dado en la zonificación del nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales de l’Albufera a las nuevas “Zonas Antropizadas no Urbanas”. Es una nueva figura que permite a los espacios declarados de este modo ejecutar infraestructuras y los usos de alojamiento y restauración y se aplica a huertos en activo en el sur del núcleo urbano de Pinedo y al norte del Palmar, y zonas de arrozal en el suroeste de El Palmar, como denuncian las organizaciones ecologistas. En essos espacios está, por ejemplo, la sala Canal, el autocine Star, o restaurantes como el Canyamel y otros. Las organizaciones ecologistas creen que abre la puerta a la gentrificación del parque y al perjuicio para la naturaleza. Pero desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, aseguran que solo busca clarificar los usos, porque esos espacios están ocupados en la actualidad por edificaciones en estado de abandono por no poder dotarse de “condiciones de habitabilidad”.

Así se desprende de las alegaciones presentadas en el periodo de consulta pública del PORN de l’Albufera. En sus propuestas, Per l’Horta denuncia que el nuevo documento desprotege partes fundamentales del parque natural, como la devesa sur, o espacios de huerta y arrozal, una denuncia en la que coinciden otras entidades como Ecologistas en acción. Pero sus críticas se centran sobre todo en la nueva figura de espacios antropizados no urbanos.

La zonificación que propone el nuevo plan de l'Albufera. En color morado grisaceo, las nuevas zonas antropizads no urbanas / GVA

¿Qué son las zonas antropizadas no urbanas?

“Parece abrir la posibilidad de una mayor antropización de la zona protegida actualmente”, denuncian. En las zonas que a partir de ahora se considerarán ZANT3, "en torno a los núcleos urbanos de Pinedo, el Saler, el Palmar, el Perelló, Mareny de Barraquetes y Mareny de Sant Llorenç" según el articulado del PORN, se permite "la ejecución de nuevas infraestructuras de cualquier naturaleza", "la remodelación de infraestructuras de todo tipo" y el "uso de alojamiento y restauración en el medio rural sobre edificaciones preexistentes". Pero se prohíbe la construcción para uso residencial, de nuevas edificaciones, y cualquier actividad no permitida.

La Conselleria de Medio Ambiente asegura que se busca solo “clarificar” los usos que ya se dan. Es decir, que ya existen edificaciones en estas zonas, en las que no se podrá construir de cero. Estas infraestructuras están en muchos casos en estado de abandono, dicen porque, al estar hoy en zona protegida, “no se pueden dotar de las mínimas condiciones de habitabilidad”. Por ejemplo, a veces no están conectadas con la red de alcantarillado o a los sistemas de depuración de aguas.

Desde Medio Ambiente afirman que era “fundamental” renovar la normativa tras 30 años y, sobre la devesa sur, dicen que está incluida en la Zona de Protección Ecológica (ZPE), lo que permite “una serie de usos que, en forma ordenada, son compatibles con el régimen del Parque Natural”. Recuerdan, en este sentido, que esta caracterización es “la segunda zona de mayor valor ambiental que se propone para el ámbito del parque natural”.

Las empresas del parque piden ser “zonas de amortiguación”

Pero no es la única figura de zonificación nueva que aparece en el debate sobre el nuevo PORN porque una asociación de empresarios del parque ha desempolvado otro tipo de espacio previsto en la Ley de Espacios Naturales y no usado hasta ahora: las zonas de amortiguación.

La Asociación de Propietarios y Empresarios del Parque Natural de l’Albufera agrupa a muchas compañías del sector industrial o agrícola, que, recalcan, “llevan décadas ejerciendo su actividad en el parque natural”. También han presentado alegaciones en este periodo de consulta pública. En concreto, ocho especialmente afectadas por la nueva distribución territorial del parque que establece el nuevo PORN, han hecho frente común y piden formar una “zona de amortiguación” discontinua para poder seguir con su actividad. En la zonificación del nuevo plan se las considera zona de espacios agrícolas, pero reclaman ser puntos de “amortiguación” bajo la fórmula de espacios antropìzados o espacios antropizados no urbanos.

Espacio que se propone como área de amortiguación discontinua en las alegaciones de los empresarios del paque natural al nuevo plan de l'Albufera / Redacción Levante-EMV

¿Qué son las áreas de amortiguación de impactos?

La figura de las “áreas de amortiguación de impactos” está contemplada en la Ley de Espacios Naturales de la Comunitat Valenciana. En esta norma, aprobada en 1995, se introducen como novedad estas zonas, en las que se aplican “medidas específicas destinadas a evitar impactos negativos sobre los espacios protegidos” pero compaginándolas con ciertos usos y actividades regulados. Para permitir esas actividades se pueden exigir evaluaciones de impacto ambiental o informes medioambientales vinculantes.

Los empresarios piden que se considere área de amortiguación a una zona discontinua (la suma de varias superficies) de, en total, 16 hectáreas. Inciden en esa cifra para hacer ver el escaso territorio en el que se tendría que hacer una excepción: esas 16 hectáreas frente a las 21.120 del total del parque. Son zonas que “se encuentran en ámbitos transformados, edificados y urbanizados, sin ningún valor ambiental, ni flora o fauna merecedora de protección, tampoco son susceptibles de ser transformados para su uso agrícola”. En concreto, se refieren a “cuatro enclaves concretos sin valor ambiental por la consolidación de actividades, edificaciones e infraestructuras ubicados en el límite oeste del parque, contiguos a la Pista de Silla, en los municipios de Silla, Albal, Massanassa y Castellar”. Dentro de estas cuatro zonas están las empresas Barnices y pinturas Andrés, Yellow Parts, Cooperativa San Pedro y una gasolinera BP (Massanassa), Frutos y Zumos y Ros Logística (Albal), Framasem (Silla) y Hermanos Tamarit Furió (Alfafar).

Cultivos de arroz en la Albufera / PERALES IBORRA

32 entidades y personas han presentado alegaciones

No es la única alegación. 32 personas o entidades han presentado alegaciones en este proceso de consulta pública. La mayoría de ellas, a excepción de las presentadas por organizaciones ecologistas, van en la línea de la reclamación de los empresarios del parque y reclaman un nivel de protección menor para determinadas áreas respecto al que se le ha dado en la zonificación. Son empresas, urbanizaciones y federaciones que piden seguir con su actividad.

Por ejemplo, la urbanización Bega de Mar de Sueca reclama que algunos de sus terrenos sean declarados zona antropizada y no de protección agrícola-natural, y del mismo modo lo hace la urbanización Luz y Mar de la plaza del Dosel de Cullera. En cuanto al entramado empresarial, el camping El Saler reclama la misma consideración, así como que se permita ampliar su edificación en un 25%, y el restaurante Rocher pide que no se considere a su parking como suelo de especial protección agrícola. Otro símbolo de la actividad económica en el parque son las discotecas Spook y Chocolate, conocidas por su importancia en la ruta del bakalao. La primera de ellas está contemplada como espacio antropizado no urbano, pero pide ser reclasificada como espacio antropizado, una figura más permisiva con potenciales ampliaciones. Lo mismo pide la discoteca Chocolate, en una alegación en la que señalan que la discoteca Puzzle, con “idénticas características” tiene ese nivel de protección menor.