Las oenegés llevan su parón por Palestina a las Corts

El paro por Palestina ha llegado este miércoles hasta la puerta de las Corts. Mientras los diputados debatían en el hemiciclo (de hecho, en el orden del día hay una moción de condena sobre el genocidio, fijada para la tarde), una delegación de la Coordinadora Valenciana de ONGD -compuesta por 105 organizaciones sociales- ha llevado hasta la entrada del Palau dels Borja su reivindicación en apoyo del pueblo palestino, unas movilizaciones convocadas por Comisiones Obreras, UGT y la comunidad palestina valenciana.

Así, una treintena de personas representantes de las oenegés se han concentrado en la puerta con banderas palestinas y carteles de 'Pau' y 'Paramos por Palestina'. La petición de la coordinadora es que el actual alto el fuego sea permanente y el acceso total, sin obstáculos, amplio y sostenido a la ayuda humanitaria. También exigen un plan de paz que asegure la rendición de cuentas, la justicia y la soberanía del pueblo palestino.

Según han indicado en un comunicado, tras el cese de los bombardeos sobre la Franja y el inicio de la liberación de las personas israelíes y palestinas retenidas, puede comenzar un proceso de paz, desde luego frágil y repleto de amenazas. "Pero la situación hoy es crítica y es fundamental garantizar urgentemente el acceso total, suficiente y sostenido a la ayuda humanitaria. La ayuda debe de llegar a Gaza, sin condiciones ni obstáculos", añade al tiempo que recuerda que según la ONU hay "más de 67.000 personas palestinas" que han sido asesinadas desde octubre de 2023.

Las organizaciones humanitarias advierten, entre otros aspectos, que las autoridades israelíes, quienes mantienen el control del 53 % de la Franja, aún no han eliminado muchos de los obstáculos que ralentizan el proceso de entrada de ayuda. Por ejemplo, el cierre de la mayoría de los puestos fronterizos, en especial los del norte, así como el severo protocolo de inspección militar del contenido de los camiones o que deban estar medio vacíos con el objetivo de facilitar la inspección de su carga.