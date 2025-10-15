Pacientes de salud mental: habitaciones a 30 grados en verano y goteras en invierno

Los trabajadores y familiares de usuarios del Centro Específico para personas con Enfermedad Mental Crónica (CEEM) de Bétera acudieron invitados al pleno de las Corts Valencianes del pasado mes de julio para entregarle un abanico a la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, en aras de visibilizar que ya era el tercer verano que los 80 usuarios del centro padecían con habitaciones a 30 grados. Hace unos días, con el último temporal, esos mismos pacientes sufrieron filtraciones de agua en sus habitaciones por unas goteras que inundaron zonas enteras del pabellón, dañaron el sistema eléctrico y dejaron, incluso, sin horno y sin nevera al centro. Calor en verano y goteras en invierno. La denuncia de trabajadores, usuarios y familias por las deficiencias estructurales del edificio llevan años. El problema reside en un edificio que lleva casi seis años en el limbo administrativo.

Daños en el sistema eléctrico por las goteras. / Levante-EMV

Por ello, el CEEM de Bétera ha vuelto a salir a la palestra en el pleno de este miércoles de las Corts de la mano del diputado de Compromís, Francesc Roig. Así, Roig ha aprovechado su tiempo de intervención sobre el Proyecto de ley que regula el acceso de perros de asistencia para personas con discapacidad para explicar que "es muy importante legislar sobre el papel" pero "más importante es gestionar". Roig ha mostrado imágenes de las filtraciones de agua que ha sufrido el centro tras las últimas lluvias y ha asegurado que las goteras "son ya un riesgo para las personas que allí viven y que son enfermos de salud mental". "Estas personas viven en condiciones infrahumanas. Están en unas instalaciones anticuadas y deficientes, pero el peor de todo es que hay solución: abrir el pabellón A, completamente nuevo y acabado desde hace más de dos años. Pero Carlos Mazón y Susana Camarero se niegan a abrirlo. Es muy absurdo y muy vergonzoso".

A escasos metros hay un edificio reformado y equipado por el Botànic que, sin embargo, lleva ya camino de los tres años cerrado y sin uso. "Susana Camarero tiene cerrado el edificio nuevo y equipado para estas personas con enfermedades mentales graves, porque el único que la preocupa es salvarse judicialmente de las negligencias que cometió en la dana de hace un año, con personas mayores de residencias que fueron víctimas", ha asegurado Roig en su intervención.

De hecho, Compromís presentó una Proposición No de Ley (PNL) en Les Corts para exigir al Consell "la apertura inmediata" del pabellón A del Centro Específico para personas con Enfermedad Mental Crónica (CEEM) de Bétera. Los trabajadores del centro aseguran que las deficiencias que suma el edificio son tantas "que para acometerlas hay que trasladar a los pacientes". "Hace semanas que presentamos una iniciativa a las Corts exigiendo la apertura inmediata del edificio nuevo, pero la Mesa de las Cortes, controlada por PP y Vox, han puesto todo tipo de obstáculos porque esta PNL se debata lo más tarde posible en nuestro parlamento. Hemos conseguido desbloquear el tema y no permitiremos que gente incapaz de gestionar temas tan sensibles como este intenten silenciar las voces de los familiares de los enfermos mentales de Bétera. Haremos todos los posibles porque se vote nuestra PNL en breve y si PP y Vox votan en contra estarán cometiendo una negligencia más", aseguran desde Compromís.

Cuatro pabellones en el antiguo psiquiátrico

En el que fuera el antiguo psiquiátrico de Bétera hay cuatro pabellones: El B alberga el denominado Hospital de Salud Mental de media y larga estancia de Bétera y es propiedad de la Diputació de València. Los edificios C y D (o 10 y 12) responden al Centro Específico para personas con Enfermedad Mental Crónica (CEEM) de Bétera que es público, pero de gestión privada y es que el que acumula quejas y es motivo de debate en las Corts. El centro está pendiente de licitación desde hace años mientras los trabajadores y los familiares de usuarios protestan por la falta de mantenimiento de las instalaciones. De hecho, aunque la gestión depende en teoría del Ivass está pendiente de ser asumida por al Conselleria de Servicios Sociales. Y luego está el pabellón A, que lleva más de dos años reformado, equipado y cerrado mientras la falta de plazas en salud mental es una realidad y los pabellones de al lado acumulan deficiencias.

Es más, tras las denuncias por el calor del verano, desde el Ivass enviaron equipos de refrigeración (pingüinos) para las habitaciones. Sin embargo, los trabajadores los pusieron en algunas salas comunes, ya que las ventanas de las habitaciones y de otros espacios donde están los usuarios "no permiten su instalación ya que llevan unos tubos grandes que salen por las ventanas y las ventanas del centro tienen una apertura reducida por motivos obvios de seguridad".