El Palacio de Congresos acoge hoy la octava edición de los Premios Levante-EMV

Levante-EMV celebra hoy la octava edición de la gala Premios Levante-EMV, con los que la cabecera reconoce cada año a aquellas entidades, instituciones y personas físicas que, con su labor, han logrado contribuir a la excelencia en el desarrollo social, cultural y económico de la Comunitat Valenciana.

El Palacio de Congresos de València se convertirá en el punto de encuentro para los máximos representantes de la sociedad valenciana en el ámbito institucional, económico, político y social, que volverán a llenar el auditorio durante el acto, que cuenta con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración de Omoda, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana (FCCV) y Hefame.

Este año, la cita adquirirá un cariz emotivo por el recuerdo a las víctimas de la dana que asoló la provincia de València el pasado 29 de octubre. A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la tragedia, Levante-EMV honrará a todas aquellas personas que se vieron afectadas por la riada, así como a los voluntarios y entidades que ofrecieron su ayuda de forma desinteresada para acelerar la recuperación de los municipios afectados en las comarcas de l‘Horta Sud, la Hoya de Buñol, la Ribera Alta, Los Serranos, Utiel-Requena y el Camp de Turia, con un reconocimiento extraordinario que contará con el patrocinio de Porcelanosa y que se entregará a Ona Botella Martínez, nacida el 29 de octubre de 2024 en el Hospital de la Ribera a las 20.15 horas, unos pocos minutos después de que sonara la alarma de Protección Civil a causa de la dana.

A continuación se procederá a realizar la tradicional entrega de los reconocimientos. En esta ocasión, la cabecera hará entrega de un total de once distintivos entre los que destacará el Premio Levante-EMV del Año, con el patrocinio de Iberdrola, que en esta ocasión recaerá sobre el recién inaugurado Roig Arena que, con una capacidad de hasta 20.000 espectadores y una tecnología visual y acústica única en España, está listo para albergar cualquier tipo de espectáculo internacional, evento deportivo o empresarial y seguir siendo la casa del Valencia Basket.

El siguiente galardonado será Stadler, que recibirá el premio en la categoría de Economía, con el patrocinio de Cajamar. Por su parte, en el apartado de Cultura, con el patrocinio de la Universitat de València (UV), el ganador este año será la Fira del Llibre de València, que celebra este año su 60º aniversario.

El premio en la categoría de Salud, con el patrocinio de Novotel, será para el doctor Luis Martí Bonmatí, director del Área Clínica de Imagen Médica del hospital La Fe , presidente del comité ejecutivo de la Fundación Imaging y asesor de Investigación en Imagen Biomédica en Quirónsalud Valencia.

Por su parte, en el apartado de Cooperativismo, con el patrocinio de Caixa Popular, la estatuilla será para Consum, que cumple este año medio siglo de historia.

En el ámbito deportivo, con el patrocinio de IMED, el galardón será para Ricardo Ten, cuyo palmarés contempla 21 oros mundiales en natación, además de 25 medallas mundiales y 14 Campeonatos del Mundo de ciclismo. A continuación se entregará el reconocimiento en la categoría de Acción Social, con el patrocinio de Nealis, que este año será para el Casal de la Pau.

El premio de Sostenibilidad, con el patrocinio de TM Grupo Inmobiliario, será para la planta de Heineken en Quart de Poblet, que cumple medio siglo produciendo 1.350 millones de cañas al año.

Los gestores del Teatro Olympia, Enrique y M. Ángeles Fayos, por su parte, obtendrán el reconocimiento en la categoría de Ocio, con el patrocinio de Fotur. Asimismo, en el apartado de Trayectoria, con el patrocinio de Simetria, se premiará a José Maria Rubert por su dilatada carrera profesional.

Por último, el último reconocimiento será para la Esmar Music Eliana en la categoría de Educación, con el patrocinio de la Universitat Politècnica de València (UPV), cuyo modelo formativo la ha llevado a convertirse en más que una escuela de música. Precisamente, un cuarteto de cuerda de la Esmar pondrá el broche de oro a la gala con la interpretación de la Serenata Italiana de Hugo Wolf.

La jornada contará con un amplio seguimiento y cobertura a través de las ediciones impresa, digital y redes sociales de Levante-EMV que incluirá una completa galería fotográfica de la velada.