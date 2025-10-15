Amparo Roig: «El Roig Arena simboliza un sueño hecho realidad»

Cintillo Premios Levante 2025 / ED

Amparo Roig ha subido este miércoles al escenario de la novena edición de los Premios Levante-EMV 2025, en representación de toda la familia Roig, para recoger de las manos del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, el Premio Levante-EMV del Año. Un galardón que reconoce la llegada del nuevo hito de la ciudad de València: el recién inaugurado Roig Arena, uno de los últimos y más prestigiosos proyectos de Juan Roig (Mercadona).

Entre aplausos, la arquitecta que trabaja desarrollando proyectos para la cadena ERRE Arquitectura dio comienzo a su discurso en el Palacio de Congresos de València agradeciendo a Prensa Ibérica, Levante-EMV y a todo el equipo por el reconocimiento, que simboliza, en sus propias palabras, «un sueño hecho realidad», especialmente, para su padre.

«Cuando era pequeña recuerdo que íbamos con mi familia a ver los partidos, y no me podía imaginar que, años más tarde, estaría dibujando las líneas de lo que es la nueva casa del Valencia Basket y también un hogar para todos los valencianos», confesaba la hija de Juan Roig emocionada.

Asimismo, Roig confesó que este nuevo estadio ofrece también «una gastronomía representativa de nuestra ciudad» y, además, promueve un nuevo punto de encuentro «que no solo ayuda a transformar València, sino también a situarla en el mapa».

En palabras de la arquitecta del nuevo logro de la ciudad, el Roig Arena hace «partícipe al ciudadano conforme se va acercando y aspira a ser reflejo de nuestra cultura, de nuestra gente y nuestro clima mediterráneo. Por ejemplo, hemos usado la cerámica no envolvente, un material muy nuestro, pero que cada vez se acerca más a ser internacional».

Por último, quiso añadir que para ella es un honor recoger el galardón no solo como miembro de la familia Roig, sino también como arquitecta y representante de muchísimas personas que también han formado parte de él. «Esperamos que quienes visitéis el Roig Arena os llevéis una gran experiencia y muchos recuerdos».

Sobre el Roig Arena

Con una inversión total de 400 millones de euros y cinco años después de la primera piedra, que se colocó en 2020 -coincidiendo con la pandemia-, la catedral del ocio en València ubicada en la avenida Antonio Ferrandis, no solo es una realidad, sino que ha podido acoger ya a grandes estrellas nacionales e internacionales y se estima que recibirá alrededor de un millón de asistentes al año.

Gracias a su diseño de primer nivel, este emblemático coliseo del barrio de Quatre Carerres se sitúa en la vanguardia europea de los espacios para espectáculos y eventos deportivos o empresariales y, pese a su -por ahora- breve trayectoria, va camino de convertirse en todo un auténtico referente internacional.

En su faceta más deportiva, el Roig Arena ha pasado a ser la casa del Valencia Basket y con su capacidad para 20.000 personas, su tecnología única -comprometida con la sostenibilidad energética- y su imponente cubierta exterior -que supone un auténtico espectáculo visual, especialmente al verse iluminada- busca erigirse como motor social y económico de la ciudad.

Por todo este compromiso social real además de por ser una fuente de oportunidades, Levante-EMV y Prensa Ibérica, con el patrocinio de Iberdrola, no han dudado en otorgar el Premio del Año al recinto multiusos más grande de la ciudad de València y uno de los mejores «arena» de Europa.