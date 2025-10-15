Los padres de Ona Botella, la bebé que nació la tarde de la dana: "La niña nos dio la fuerza necesaria"

Cintillo Premios Levante 2025 / ED

Los padres de Ona Botella, la bebé que nació en Alzira apenas 15 minutos después que todos recibiéramos el mensaje de Es-Alert el pasado 29 de octubre, han recogido emocionados el Reconocimiento Extraordinario que ha otorgado Levante-EMV en esta edición de los premios de la cabecera de la mano del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll y la vicepresidenta del grupo, Arantza Sarasola.

Lourdes y Pepe, acompañados de su bebé, han subido al escenario para recibir el galardón que ha recaído en la persona de Ona como la representante de todas y cada una de las personas afectadas por la dana y de aquellos voluntarios y trabajadores que salvaron vidas y contribuyeron a limpiar de fango las zonas más afectadas por la barrancada.

Tras la emisión de un conmovedor vídeo que nos trasladó por momentos a aquella terrible fecha, subieron a escenario los padres de Ona quienes recibieron a su primogénita en el Hospital de la Ribera en medio del caos y justo en el momento en el que parecía que el mundo parecía que se venía abajo. Su nacimiento representa "la esperanza y la luz", tal como describió Javier Moll, a la que todos nos aferramos incluso en los momentos más trágicos. Ona es sin duda el recordatorio de que la vida continúa, con dolor por la pérdida de 229 personas, pero que debemos seguir adelante por aquellos que nos necesitan. Por este ánimo que nos insufla la pequeña, recibe el Reconocimiento Extraordinario de los Premios Levante-EMV 2025 en la gala celebrada en el Palacio de Congresos.

"Escuchamos el mensaje de alerta pero no sabíamos que estaba pasando, tampoco el personal del hospital", recordaba Pepe. "La suerte que tuvimos es que Ona nació 10 días después de lo previsto, porque no sé que habríamos hecho si hubiéramos estado en nuestra casa atrapados y todo sumido en el caos", ha confesado el padre de la pequeña. La llegada de la pequeña ha sido también la fuerza que necesitaba la familia de Lourdes, "mi hermana lo perdió todo y casi cayó en una depresión, pero cuando ve a mi hija, se le nota la felicidad, Ona la salvó", dijo la madre de la pequeña.