Joan-Carles Martí: «Ahora es más difícil distinguir la verdad del ruido»

Cintillo Premios Levante 2025 / ED

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, dio la bienvenida a la ceremonia de los Premios Levante-EMV a todos los asistentes que, como cada año, llenaron el auditorio del Palacio de Congresos de València.

«Como saben, soy muy de Prensa Ibérica, donde llevo más de media vida», confesó Martí, quien agradeció al presidente del grupo editorial, Javier Moll, y a la vicepresidenta, Arantza Sarasola, «la confianza mostrada para dirigir a la mejor redacción valenciana». Según Martí, los periodistas que componen esta redacción son «los mejores instrumentistas de esta orquesta». Asimismo, el director de Levante-EMV aprovechó también para agradecer a la directora editorial del grupo Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, la puesta en marcha del nuevo Comité Editorial de Levante-EMV que ella misma preside y que busca «conectar todavía más el periódico con la sociedad valenciana».

Durante su intervención, Martí subrayó que vivimos una época en la que la información circula a una velocidad vertiginosa: «Nunca antes habíamos tenido tanto acceso a datos, opiniones y contenidos», recalcó. Sin embargo, según el director de esta cabecera, «es ahora más difícil distinguir la verdad del ruido, la información de la desinformación; y, en este contexto, el papel del periodismo, en mayúsculas, cobra un valor esencial», advirtió.

En este punto, el director de Levante-EMV apuntó que, desde la cabecera «defendemos la veracidad, la pluralidad y la proximidad como los pilares que sostienen nuestro trabajo diario». Además, resaltó que «sólo la diversidad de miradas construye la sociedad que todos buscamos:una sociedad libre».

«Informar sobre lo que sucede en nuestro entorno nos permite entender cómo las grandes transformaciones del mundo nos afectan en nuestro día a día. Ese es también nuestro trabajo», concluyó.