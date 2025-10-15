El personal sanitario será considerado "esencial" para garantizar la asistencia en futuras alertas rojas

La Conselleria de Sanidad tiene previsto cambiar la legislación sanitaria para que el personal sanitario -el estatutario y también el dependiente de este departamento, como el administrativo- sea considerado "esencial" y, por tanto, tenga una serie de consideraciones particulares en situaciones de emergencia, como la dana y la pandemia. El objetivo es "organizar mejor la asistencia a la ciudadanía", según ha explicado la vicepresidenta Susana Camarero en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde se ha acordado llevar a cabo esta modificación legislativa y "garantizar" que, pese a la emergencia, se siga atendiendo a los pacientes.

Hasta ahora, la Generalitat ha aprobado decretos específicos en situaciones extraordinarias; lo hizo durante la pandemia del coronavirus y lo repitió tras el 29-O. Con el cambio legislativo lo que se busca es que cuando Emergencias decrete una situación de alerta o un aviso por fenómenos meteorológicos adversos se pueda activar esta consideración de "esencial" sin realizar una norma específica y que esta esté vigente desde la "declaración o activación" de la misma hasta que "se declare la finalización del aviso, alerta o nivel de preemergencia o emergencia".

Un millar de ausencias el 29 de septiembre

De esta forma, el personal sanitario se equipararía legislativamente al de servicios sociales. "Es un personal básico que necesita estar atendiendo en situaciones de Emergencia -, ha señalado Camarero-. Es un mecanismo para poder organizar mejor al personal teniendo en cuenta a aquellas personas que no puedan acudir a su puesto de trabajo en situaciones de restricciones de movilidad".

Cabe recordar que el pasado 29 de septiembre, cuando se decretó un aviso de nivel rojo por lluvias, un millar de sanitarios no pudieron ir a trabajar porque su desplazamiento hasta su centro de trabajo lo ponía en riesgo, lo que generó ciertos problemas en algunos centros y servicios; en algunos hospitales, hubo unidades con ausencias casi mayoritarias y Sanidad busca ahora, como especifica en un comunicado, "garantizar una asistencia sanitaria adecuada a la población para hacer efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud".

Las situaciones con fenómenos meteorológicos adversos no están reguladas en el ámbito sanitario. La Generalitat sí que cuenta con un protocolo específico ante fenómenos meteorológicos para el personal de Función Pública, aprobado en marzo, pero que no se puede aplicar directamente al personal sanitario y sus casuísticas particulares. Ante la ausencia de uno propio, el departamento de Marciano Gómez trasladó a los sanitarios las instrucciones contempladas en el protocolo de Función Pública y adaptadas durante las últimas alertas roja; la evidencia constatada ha generado "cierta incertidumbre" en algunos puntos, al no contar con un mecanismo para garantizar disponer de personal sanitario en caso de ausencias o derivarlo a los centros de salud de su lugar de residencia, por ejemplo.

"No se han hecho las cosas bien"

El anuncio del Consell es bastante escueto y faltará esperar a la propuesta de modificación de la ley para conocer la letra pequeña. Sindicatos como UGT critican a Sanidad "por no hacer las cosas bien y no contar con un protocolo sanitario propio para emergencias". Así lo explica Eva Plana, su secretaria sanitaria, quien explica que su organización le ha reclamado por escrito "hasta tres veces" la falta de este documento al departamento de Marciano Gómez. Según defienden, este cambio legislativo es una especie de solución temporal hasta que se redacte y apruebe el protocolo pendiente. Ante esta circunstancia, Plana defiende que "es fundamental negociarlo en una mesa sectorial". No les vale "solo que lo traigan a la misma sin debatirlo -añade- porque afecta directamente a las condiciones de trabajo del personal sanitario y porque se debe compatibilizar la prestación del servicio con la protección personal".

Esta última idea traslada también CSIF, que pide "dialogar" en la mesa sectorial "para alcanzar un consenso y establecer los protocolos necesarios". Pese a todo, Omar Ruiz traslada tranquilidad porque los servicios "han funcionado adecuadamente y no han derivado en ninguna problemática". E insiste Yolanda Ferrández de CCOO: "No sabíamos nada de la propuesta anunciada hoy -, esgrime-. El personal sanitario quiere ir a trabajar en situaciones de emergencia, pero hacerlo con garantías". Ella incide en la necesidad de negociarlo porque, hasta ahora, Sanidad está adaptando el adoptado en Función Pública, pero "se necesita uno consensuado".