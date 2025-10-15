Una técnica de Emergencias revela que el ofrecimiento del Consell de agentes medioambientales para vigilar barrancos "no llegó a sala"

Una técnica de emergencias ha revelado ante la jueza y el fiscal de la dana que el ofrecimiento del Consell de enviar agentes medioambientales para vigilar barrancos "no llegó a sala". El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acoge hoy la declaración como testigo de Eva Seco, técnica de emergencias de protección civil en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, puesto que desempeña desde hace tres años, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su declaración.

La falta de participación de los agentes medioambientales el día de la dana es una de las cuestiones controvertidas que ha surgido con el reinicio de las declaraciones en este curso judicial. La Conselleria de Medio Ambiente informó el pasado mes de abril que seis horas antes del desbordamiento del barranco del Poyo, la Generalitat Valenciana puso sus 264 agentes medioambientales a disposición de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), organismo gestionado también por la Conselleria de Justicia e Interior, en el momento de la dana. Lo hizo a las 11.54 horas del 29 de octubre, como hizo constar el director general de Medio Natural de la Generalitat, Luis Gomis, en un informe remitido al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.

Pero lo que se omitió en este informe dirigido al juzgado en abril es que "Medio Ambiente denegó el 28 de octubre agentes ambientales para vigilar los barrancos", según declaró el 7 de octubre una técnica facultativa en el centro de mando y control del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana desde 2022, Gloria Torres. Un detalle nada baladí, ya que al final el 29 de octubre se enviaron bomberos forestales a vigilar el barranco del Poyo y el río Magro, tras decretarse la alerta hidrológica en ambas cuencas al mediodía, aunque los efectivos se retiraron, sin que nadie asuma la decisión de desmovilizarlos ni aclare este detalle a la jueza de la dana.

La técnica de emergencias que declara hoy es la que elaboró los informes de seguimiento que se realizaron en la jornada del 29 de octubre [como el que tenía en su poder la entonces consellera Salomé Pradas, cuando escribió al mediodia "barranco de Pollo" (sic)]. Unos informes que son "una visión global de lo que está pasando. Son informes de consumo interno, para que todo el mundo vea lo que está pasando. Si no son de tematica diferente, todos son iguales, pero se van actualizando". En estos informes de seguimiento, se incluyen "las alertas que hay, las carreteras afectadas, Aemet para la pluvio con pantallazos, lo que haces es incorporar lo que sabes. Muchcas veces son historicos y se añade en el 2 lo del informe 1 y se actualiza.