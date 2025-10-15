Una técnica de Emergencias pidió a los bomberos vigilar el barranco del Poyo en Paiporta, de 12.45 a 13.15 horas del 29-O: "Veremos qué se puede hacer"

Una técnica de Emergencias pidió al Consorcio Provincial de Bomberos vigilar el barranco en Paiporta, de 12.45 a 13.15 horas del 29-O. "Veremos qué se puede hacer", respondió al otro lado del teléfono un responsable del consorcio, según el audio incorporado a la causa de la dana y notificado hoy a las partes. El documento sonoro ha sido remitido por la subdirección general de Emergencias en respuesta a un requerimiento de la jueza de la dana en el que reclamaba la conversación entre la técnica de Emergencias y el Consorcio de Bomberos, después de que ésta diera su consentimiento para que se incorporara a la causa la grabación.

La técnica facultativa en el centro de mando y control del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana desde 2022 que declaró el pasado 7 de octubre ante la jueza y el fiscal de la dana también desveló que "Medio Ambiente denegó el 28 de octubre agentes ambientales para vigilar los barrancos", tal como publicó Levante-EMV de fuentes conocedoras de su declaración. Y en su comparecencia accedió a que la magistrada instructora de la causa de la dana accediera a su declaración.

La llamada entre la técnica y el Consorcio Provincial de Bomberos se produjo "el día 29 de octubre de 2024, entre las 12.45 horas y las 13.15 horas, aproximadamente, dado el consentimiento prestado a tal efecto por dicha testigo", según consta en el escrito remitido desde la subdirección general de Emergencias. En el audio se escucha cómo la técnica llama al Consorcio Provincial de Bomberos para ampliar "el caso de requerimiento de bomberos forestales. "Habéis movilizado unos bomberos forestales para vigilar la rambla del Poyo y el río Magro. Sería interesante, si puede ser, que los que se movilizan a la rambla del Poyo", explica la trabajadora de Emergencias, aunque la conexión tiene problemas, por lo que tiene que repetir la petición. "Repíteme más alto porque no te oigo, por favor", señala el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos. "Que sería interesante que los bomberos forestales movilizados a la vigilancia de la rambla del Poyo, si pudiesen, que se acercasen a ver la escala que hay en Paiporta también". A lo que desde los bomberos le responden: "Vale, veremos a ver qué se puede hacer, vale?".

En su declaración ante la jueza y el fiscal de la dana, la técnica explicó que fue ella misma la que hizo "la llamada al Consorcio de Bomberos sobre las 12.45-13.15 para que la brigada del Poyo se acercara a la de Paiporta y la respuesta de bomberos fue 'ya veremos lo que podemos hacer' y nunca nos comunicaron" la retirada, aseguró. La llamada está grabada en el Coordcom, la caja negra de la emergencia donde se registra cada paso que se dió el 29 de octubre. La técnica también explicó que a los bomberos forestales se les especificó "los puntos a los que queremos que se movilicen: Riba-roja escala nacional 3, Paiporta y Buñol; y otra escala en la confluencia del río Magro con el Júcar en Algemesí". Aunque los bomberos forestales "tenían libertad si la lamina de agua baja: pueden y tienen formación para ir a otras escalas".

Los bomberos se retiraron, aún no se sabe por orden de quien. "En ningún momento se dirigieron al centro para comunicar la retirada de bomberos", ha declarado la testigo quien asegura que dio por hecho que "si no se les da la orden de retirarse, no se retiran. En mi turno no hubo orden de desactivación", confirmó la testigo, según fuentes conocedoras de su declaración.