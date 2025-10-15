Buenas noticias en la previsión del tiempo para Valencia

El tiempo en Valencia ha estado más que revuelto estos últimos días, en los que la dana Alice ha golpeado con fuerza el litoral y prelitoral de la provincia. Han sido jornadas de lluvias torrenciales en las que se han recogido cantidades estratosféricas de agua que han provocado numerosas inundaciones.

Uno de los aspectos más destacados y llamativos ha sido la extraordinaria duración del episodio de lluvias, puesto que durante al menos cinco días las intensas precipitaciones se han repetido sin cesar en muchos puntos de Valencia. Y ahora, casi una semana después, llegan buenas noticias en la previsión del tiempo.

Qué pasará en las próximas jornadas

El cielo todavía muestra mucha nubosidad y se esperan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta tanto en el litoral como en el interior de la provincia; todo depende del día y de la hora. Y es que la inestabilidad continúa asentada sobre el Mediterráneo debido al bloqueo del anticiclón y, por tanto, las lluvias continuarán en los próximos días aunque ya sin nada que ver con lo vivido en los últimos días, puesto que serán menos intensas y extensas.

A finales de esta semana comenzarán ya a vislumbrarse en el horizonte los primeros cambios en el tiempo, cambios que se podrán de manifiesto a partir del domingo con la modificación del patrón meteorológico vigente. El bloqueo de las altas presiones se romperá y la dinámica habitual de frentes y borrascas atlánticas empezará de nuevo a afectar a la Península Ibérica.

Esto significa que las precipitaciones continuarán pero con una excelente noticia: dejarán de estar tan focalizadas en el Mediterráneo y se repartirán por toda la geografía española, tal como anuncia José Miguel Viñas, experto del portal meteorológico Meteored.

El especialista también asegura que habrá una bajada generalizada de las temperaturas, algo que unido a la extensión de las lluvias por numerosos puntos de la Península Ibérica llevará a un cambio de tiempo propio de estas fechas. "Entraremos ya -afirma Viñas- en el típico tiempo otoñal", una aseveración bien recibida teniendo en cuenta lo largo que ha sido el verano en Valencia y lo extenso y localizado del último episodio de chubascos.