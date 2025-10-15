Un total de 211 conductores valencianos son juzgados en septiembre por delitos contra la seguridad vial

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana ha puesto a disposición judicial en septiembre a un total de 211 conductores por presuntos delitos contra la seguridad vial, según ha informado el Instituto Armado. De ellos, 102 pasaron a disposición del juez por conducir sin permiso o licencia --de los cuales 40 son por la pérdida total de puntos, 16 por ser privado cautelarmente por decisión judicial y 46 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia--; 95 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas; 10 por conducción temeraria; uno por exceso de velocidad; otro por abandono del lugar del accidente y dos por conducir con drogas en el organismo.

Infracciones por provincias

Por provincias, en la de Valencia se actuó contra 47 conductores por carecer de permiso o licencia; 38 por conducir bajo los efectos del alcohol; uno por exceso de velocidad; otro por conducir con drogas en el organismo; uno por abandono del lugar del accidente y cuatro por conducción temeraria. En la de Castellón se actuó contra 17 conductores por carecer de permiso o licencia; 19 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol y uno por conducción temeraria.

Cinco por conducción temeraria

Finalmente, en la provincia de Alicante, los agentes actuaron contra 38 conductores por carecer de permiso o licencia; 38 por conducir bajo los efectos del alcohol; uno por conducir con drogas en el organismo y cinco por conducción temeraria.