Circulación
Congestión en la A-7 con más de cinco kilómetros de retención en varios puntos de Valencia
El tramo más afacetado es uno de los ejes principales de la red de carreteras: el acceso a la autovía A-7 desde la Canyada produce congestión por circulación lenta en el tráfico en Valencia que proviene desde la CV-35, en sentido Valencia
Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. El tramo más afacetado es uno de los ejes principales de la red de carreteras de la Comunitat Valenciana: el acceso a la autovía A-7 desde la Canyada produce congestión por circulación lenta en el tráfico en Valencia que proviene desde la CV-35, en sentido Valencia. En esta misma vía hay un accidente en el kilómetro 331 en Manises que ha cerrado al tráfico el carril izquierdo y provoca más de cinco kilómetros de retenciones. En Mislata, en el acceso a esta vía, también hay cuatro kilómetros de atasco.
En dirección Puerto de Valencia
Otro punto afectado en el tráfico en Valencia es la V-30 en dirección Puerto de Valencia con tres kilómetros de congestión y dos kilómetros a la altura de Xirivella.
En la V-21 también hay dos kilómetros de retención de entrada a València; en la Pista de Silla hay cuatro kilómetros de retención en sentido Alicante. En esta misma vía, en sentido València, hay dos, según la Dirección General de Tráfico.
