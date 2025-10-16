Los bancos de alimentos exigen a Hacienda que cumpla con el 0 % de IVA para las compras que realizan con el dinero de las donaciones

Hay quien da un kilo de lentejas y hay quien decide dar el dinero que cuesta ese kilo de lentejas. Los bancos de alimentos no solo recogen alimentos y productos. Una parte muy importante de las campañas de recogida son en dinero que, eso sí, se invierte en los supermercados. De hecho, cuando en lugar de productos en especie, la persona indica en la caja que quiere hacer una aportación al Banco de Alimentos, esa cantidad se almacena en "una pequeña hucha" que tiene el banco de alimentos en determinados supermercados, y conforme necesitan productos para atender las necesidades de los usuarios "se emplea el dinero de ahí". Sin embargo, esas compras se pagan con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que, en multitud de productos es de hasta el 21%. Y eso es lo que los bancos de alimentos quieren evitar.

Reparto de alimentos donados. / LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÑIZ / LEV

De hecho, en la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario ya figura la supresión del IVA en las donaciones de alimentos, desde su aprobación definitiva en el Congreso y publicación en el BOE el pasado 2 de abril de 2025. Sin embargo, tiene letra pequeña. Su aplicación práctica sigue pendiente ya que el Gobierno no da plazo alguno para ponerlo en marcha. Por ello, hoy Día Mundial de la Alimentación, desde la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (ANDAS) exigen al Gobierno que "ponga en marcha la medida de inmediato". Y es que el noviembre está prevista la Gran Recogida "y debería ser sin IVA.

La recogida de primavera

Es más, en la Comunitat Valenciana la campaña "extraordinaria" de primavera se saldó con 166.000 euros y 95.000 kilos de alimentos (88.433 euros y 21.700 kilos de alimentos en València; 50.500 euros y 62.000 kilos en Alicante; y 27.747 euros y 11.222 kilos en Castellón).

La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (Andas) lleva años trabajando en una campaña que consiste básicamente en pedirle al Ministerio de Hacienda que la cantidad equivalente al importe del IVA de la donación de alimentos que realizan los ciudadanos en las grandes campañas de recogidas se reinvierta en donar más alimentos. Ahora, una vez conseguido sobre el papel reivindican que se ponga en práctica. Y hay prisa porque "en noviembre podríamos ver los resultados".

Por ello, la entidad continúa con la campaña de visibilización y sensibilización a la población porque «es una idea que no perjudica a nadie sino todo lo contrario. Al final, se reivierte el IVA de los alimentos donados en donar más género ante una necesidad que no para de aumentar. Este año está siendo muy difícil y hay que poner la iniciativa en marcha ya. No queremos pagar dos veces el IVA, nos parece injusto. Es más operativo comprar las cosas conforme se van necesitando pero avanzamos muy lento en una iniciativa que beneficia a los más vulnerables».