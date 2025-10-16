Un censo de peces de l'Albufera para estudiar los efectos de la dana y el color del agua

Un censo de ejemplares y especies de peces, a modo de inventario. Es el trabajo que está desarrollando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para obtener más información sobre la “biomasa piscícola” en el lago de l'Albufera. “Queremos saber qué cantidad de peces y especies hay en el lago", ha destacado la jefa de Servicio del Área de Calidad de las Aguas, Concha Durán. Con esa información, no solo se elaborará un censo, sino que servirá para conocer posibles impactos de la dana en la laguna, o para comprender las causas de los recientes cambios de color del agua.

“Los peces están al final de la cadena trófica, por lo que pueden ofrecernos indicios de lo que ocurre en el resto del ecosistema”, ha destacado Durán. Pero también puede “ayudar a explicar algunos de los cambios ecosistémicos de l'Albufera, como por ejemplo para darle una explicación a los recientes cambios de color del agua".

L'Albufera / CHJ

Los resultados, en noviembre

Los resultados del estudio se ofrecerán a todas las administraciones con competencias en el lago, para que puedan tomar medidas para la mejora de este ecosistema, también en el marco del grupo de trabajo técnico con participación del Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana y la CHJ.

Hasta ahora, las actuaciones se han centrado en trabajos de campo, donde la colaboración con la Comunidad de Pescadores de El Palmar ha sido indispensable, y ahora el estudio se centra en el análisis de los datos recopilados. La previsión es que los primeros resultados se puedan dar a conocer durante el mes de noviembre

Seis puntos de pesca en el lago

Durán explica que la metodología para conseguir la información sobre los peces “ha combinado tecnología y tradición”. Por un lado, se ha realizado un barrido completo del lago por ecosondeo en barca con sondas multihaz, para medir de forma aproximada el volumen de peces presentes en el agua. Pero por otra parte, y para validar y contrastar estos datos, se ha realizado pesca con trasmallo (un arte de pesca formado por tres redes) en seis puntos diferentes de l'Albufera. “Se han utilizado redes con diferentes luces de malla, más pequeñas de las habituales, para capturar peces de todos los tamaños. Una vez en tierra, los ejemplares se miden y se pesan, y con eso podemos calcular sus edades", ha detallado la jefa de Servicio del Área de Calidad de las Aguas.

Por ese método se han capturado los peces más comunes en el lago como la carpa, el carpín, el lucio o la llisa, una de las especies que más se captura en l'Albufera, pero también se han recogido especies inesperadas que han llamado la atención. Para los pescadores ha sido sorprendente, por ejemplo, capturar tantos ejemplares de alburno, una especie de pequeñas dimensiones muy presente en los embalses de la Demarcación.

Además, los técnicos de la Confederación se han encontrado con una mayor presencia del cangrejo azul de la esperada para esta especie exótica invasora que incluso ha dañado varias de las redes de pesca durante los trabajos.

Medición de la cantidad de peces y especies en l'Albufera / CHJ

Un proyecto más amplio

Es una iniciativa que forma parte de un proyecto más amplio, en el que se va a intentar acotar el número de ejemplares y especies presentes en los embalses de la Demarcación del Júcar, para mejorar su gestión durante los periodos de sequía. Sin embargo, el objetivo es diferente para el parque natural, donde se busca crear un censo de peces que permita seguir mejorando el conocimiento del estado de sus aguas.

L'Albufera es el único lago de la Demarcación que va a ser estudiado en el proyecto Adquisición de información básica sobre las poblaciones de peces en embalses de la Demarcación incluidos en el Plan Especial de Sequía. De hecho, los despesques preventivos y selectivos del verano pasado en los embalses de María Cristina, Ulldecona y Beniarrés, tenían su base en estos estudios. “Conocer la biomasa presente en los embalses nos permitió establecer unos umbrales mínimos de las reservas para asegurar la supervivencia de los peces y, al mismo tiempo, garantizar que la calidad del agua fuera óptima", explica Concha Durán.