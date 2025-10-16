El Consell rectifica y pondrá el nombre de Ernest Lluch al centro de especialidades de Campanar

Marcha atrás. El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha terciado en la polémica que se ha mantenido esta semana por la retirada del nombre de Ernest Lluch del nuevo complejo sanitario de Campanar, un proyecto diseñado por el anterior Consell del Botànic, aunque las obras están finalizando y se están inaugurando estos últimos meses, ya con el nuevo ejecutivo.

Finalmente, parece que al menos uno de los edificios sí tendrá el nombre de este exministro impulsor de la sanidad universal, promotor del autogobierno valenciano y víctima de ETA, hace ahora 25 años. Será el centro de especialidades, cuyas obras están en la fase final, y que según anuncia Carlos Mazón sí tendrá el nombre del político catalán, que dejó una profunda huella en Valencia.

Valla con el proyecto. / Levante-EMV

La noticia había provocado un reguero de reacciones y de críticas. Tanto de los partidos como del Gobierno de España, que ha anunciado que pondrá su nombre a un edificio en Valencia. E incluso víctimas del terrorismo. Consuelo Ordónez, hermana de un concejal del PP asesinado, se mostró muy crítica con el PP. La hija de Lluch también se hizo eco de la polémica.

En Valencia tampoco se había comprendido el movimiento. “Defendemos todo lo que sea homenajear, recordar, ensalzar a las víctimas del terrorismo. Lluch tuvo una fuerte vinculación con Valencia y con el ámbito sanitario. Es muy adecuado que un centro de salud o un hospital se llame Ernest Lluch. Que de repente lo quiten, no lo veo justificado”, señala en declaraciones a Levante-EMV el catedrático Vicente Garrido, que es el presidente de la Fundación Manuel Broseta, también víctima del terrorismo.

Solución intermedia

El futuro centro de especialidades proyectado en el nuevo complejo de Campanar "va a seguir siendo centro de especialidades Ernest Lluch", ha dicho Mazón esta mañana en las Corts, donde ha mantenido un agrio intercambio de reproches con Joan Baldoví, de Compromís, y José Muñoz, síndic del PSPV. "Me habla de Ernest Lluch. ¿Quién ha insultado a Ernest Lluch? Porque el centro de especialidades Ernest Lluch va a seguir siendo el centro de Ernest Lluch", dice Mazón. Y añade: "Lo que hemos hecho, por la memoria de Ernest Lluch y la mejor gestión sanitaria, es, sobre la base del centro de especialidades Ernest Lluch, poner en marcha un gran hospital en Campanar con 500 camas y 500 millones de euros que ustedes no hicieron. Esa es la memoria de Ernest Lluch". Mazón ha sacado a pasear a Bildu y sus acuerdos con el PSOE.

Tal como publicó Levante-EMV el pasado domingo, el Consell ha retirado el nombre de Ernest Lluch tanto del futuro centro de salud de Travalón de Elx como del complejo sanitario de Campanar, edificado sobre la antigua Fe, y que desde el primer día en que se presentó el proyecto (2016) se anunciaba Complejo Sanitario de Campanar-Ernest Lluch. Así se puede observar incluso en una de las vallas que todavía anuncian el proyecto, en la avenida de Campanar.

Web del complejo y sus edificios, sin referencias a Lluch. / Levante-EMV

Sin embargo, desde el cambio de gobierno, y sobre todo con la inauguración de los primeros edificios en los últimos meses (el centro de salud y el punto de urgencias), el nombre de Lluch había desaparecido del proyecto. Ni en los comunicados, ni en las declaraciones, ni en las redes sociales. También ha sido eliminado de la página web de la Conselleria de Sanidad. La propia administración reconoció que así era, y que se había acordado que los nombres de centros de salud o centros hospitalarios estén relacionados con su ubicación (barrios, zonas, calles) para facilitar la identificación a los ciudadanos.

Cuatro días de polémica después, la salida que ha encontrado el Consell para cerrar el debate es rebautizar uno de los elementos del complejo, el futuro centro de especialidades. “El complejo sanitario se llama Complejo Sanitario Campanar, que alberga, entre otros recursos, el centro de salud Campanar II y el centro de especialidades Campanar-Ernest Lluch”, afirma la Conselleria de Sanidad este jueves. Lo cierto es que esto nunca había estado contemplado. No era así en el proyecto inicial. Era el conjunto del complejo el que recibía el nombre del exministro. En la actual página web, el centro de especialidades tampoco recibe el nombre de Lluch. Todavía se llama simplemente “centro de especialidades de Campanar”.