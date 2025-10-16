Las Corts debatirá felicitar a la nueva Nobel de la Paz

"En nombre de la lucha por la libertad, la democracia, la convivencia y la paz en Venezuela, quiero felicitar públicamente a la Nobel de la Paz, María Corina Machado". Fueron las primeras palabras de Carlos Mazón al subirse a la tribuna de las Corts en la sesión de control este jueves, unas palabras que se convertirán en iniciativa a debatir, tal y como anunció el propio 'president' de la Generalitat.

Mazón avanzó que el PP presentará en las Corts una moción "para que conste la felicitación" del parlamento valenciano a la opositora venezolana María Corina Machado por haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz, una iniciativa con la que ha confiado en poder "trabajar" con Vox para presentarla conjuntamente. De hecho, los voxistas, han celebrado el premio y han destacado que llevan "luchando desde hace años" con ella "contra la narcodictadura de --Nicolás-- Maduro, amigo de --Pedro-- Sánchez, para restablecer la libertad en Venezuela".

La iniciativa abrirá así el debate a si el parlamento valenciano felicita oficialmente a Machado en un intento de Mazón de presionar al PSPV, del que dijo que no sabe qué va a hacer, frente al no que ha dado por seguro de Compromís de quien ha recordado "tiene asesores chavistas en sus filas". Los guiños al electorado latino, y especialmente al opositor venezolano, no son nuevos para Mazón que incorporó en agosto a Presidencia a María Ponte como nueva delegada para la Hispanidad y la Libertad.