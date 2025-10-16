Sonajeros 'caseros' para llamar a Enfermería y sin mantas en la UCI del Arnau

Los pacientes y familiares de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Arnau de Vilanova de València han elevado una queja por la rotura de los timbres para llamar al personal de Enfermería y su sustitución por una especie de 'sonajeros caseros', creados con un bote de plástico, similar al de los usados para los análisis de orina, con cápsulas en su interior. Un mecanismo que cuesta creer que pueda ser oído en caso de necesidad, según las imágenes del vídeo que acompañan a esta noticia y como así trasladan a Levante-EMV familiares de algunos de los pacientes allí ingresados.

"No se oye -, cuenta una de las personas que tiene a su padre ingresado en el hospital-. Yo he tratado de darle con todas mis fuerzas y no me ha escuchado nadie, así que más difícil es que escuchen a los pacientes con menos fuerza". Además, esta paciente explica que el 'sonajero' se pierde, se enreda entre las sábanas o se cae al suelo y los enfermos no pueden recogerlo. "El otro día lo encontré en la espalda de mi padre", añade. ¿Cuándo resolverán el problema? Según su testimonio, "no saben cuándo lo arreglarán" explica.

Fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad defienden que "en este momento están todos los timbres en su sitio" y explican que muchos de ellos "son inalámbricos" y, por tanto, reconocen que "en algún caso puntual, puede que se extravíen entre las sábanas".

Sin mantas frente al frío

Otra de las quejas de la familiar es la falta de mantas en planta en estas primeras noches de frío. "Pedí una y me dieron dos sábanas en su lugar -, explica-. No creo que sea un gasto tan grande y es para el bienestar de los pacientes". Tampoco le querían dar más de una almohada que, en el caso de su padre, necesitaba por su aflicción. "No las pido por gusto -, añade-. Nos tocó pelear para que al final nos las dieran".

Al respecto, Sanidad desmiente que no haya mantas a disposición de los pacientes. "Quien quiera una debe pedirla al supervisor general para que este baje al almacén a por ellas", explican, a la vez que indican que este lugar cuenta con un amplio recurso de mantas para usar, como en la siguiente imagen.