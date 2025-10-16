La indemnización por "daños morales" a la exgerente de FGV supera o iguala a las de las víctimas del metro y la dana

La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho de la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia a ser indemnizada con 99.343 euros por los "daños físicos y morales" que le provocó el dictamen de la segunda comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre el accidente de la línea 1 de Metrovalencia, que causó 43 víctimas mortales en 2006. La cantidad total reconocida supera la que han recibido las familias de las víctimas mortales de la dana, indemnizadas con 72.000 euros por persona fallecida. E iguala o supera las cantidades que recibieron las familias de las personas fallecidas en el accidente del metro del 3 de julio de 2006, según las fuentes consultadas por Levante-EMV.

Gerente de FGV de 2003 a 2012

La gerente de FGV del 1 de septiembre de 2003 al 30 de octubre de 2012, ha batallado desde 2021 con las Corts Valencianes para que la indemnizaran por los "daños físicos y psíquicos" (que valoraba en 93.194,04 euros) y el "daño moral" (cuantificado en 125.000 euros), por lo que solicitaba cobrar una cantidad total 218.194,04 euros, que el parlamento valenciano rechazó. Una negativa que hizo que Gracia presentara un recurso contencioso-administrativo en 2021 contra las Corts Valencianes y la Generalitat Valenciana, representada por la Abogacía de la Generalitat.

"Estrés postraumático" por la segunda comisión de investigación del accidente del metro

La exgerente ha alegado que sufre «estrés postraumático» desde que se constituyó el 3 de julio de 2015 la segunda comisión de investigación del accidente del metro. Y que, al concluir en 2016, la identificó como una de los "trece responsables políticos de la falta de medidas previas que evitaran el accidente del 3 de julio de 2006 y de la gestión posterior del siniestro. La sección cuarta de lo contencioso-administrativo del TSJCV entiende que "se le ocasionaron perjuicios morales por una 'conclusión extralimitativa vertida hacia su persona' por la comisión de investigación parlamentaria que afectó al ámbito subjetivo de su reputación”.

Accidente "previsible y evitable" y falseamiento de pliegos

La causa judicial del accidente del metro se cerró en enero de 2020, tras catorce años de lucha de las familias de las víctimas agrupadas en la Asociación víctimas del metro 3 de julio (Avm3j), con cuatro subordinados de Marisa Gracia y exdirectivos condenados, tras admitir que el accidente fue previsible y evitable y que no garantizaron las medidas de seguridad para impedirlo. La sentencia de conformidad alcanzado con cuatro exdirectivos procesados, permitió archivar la causa para los otros cuatro acusados, Marisa Gracia entre ellos. Y lo mismo sucedió con otra investigación por falsear los pliegos del concurso para el contrato de prestación de los servicios de vigilancia y protección de viajeros, instalaciones y dependencias de FGV, que acabó en 2019 con otra sentencia de conformidad para dos exdirectivos procesados, Vicente Contreras y Manuel Sansano, y la retirada de la acusación contra la exgerente de FGV, procesada porque aprobó en última instancia el contrato amañado, aunque ella quedó exonerada.

La gerente de FGV, Marisa Gracia, junto a su entonces asesor, Dionisio García, en la primera comisión del accidente del metro de 2006, que duró cuatro días. / Ferran Montenegro

Fallo de otro exdirectivo del Constitucional

Los tres magistrados del TSJCV que firman el fallo, Manuel José Domingo Zaballos, Estefanía Pastor Delás y Antonio López Tomás, tienen en cuenta para el fallo favorable a Marisa Gracia, la sentencia de otro exdirectivo de FGV, Dionisio García, que logró que el Constitucional le diera la razón y fallara que se vulneró su derecho al honor al considerarlo uno de los trece «responsables» de la falta de medidas en FGV que propiciaron el accidente y la gestión posterior. García reclamaba a las Corts el pago de 12.796,31 euros por daños morales, tras lograr que la Cámara parlamentaria lo retirara del dictamen de la segunda comisión del accidente del metro.

Acusado con el delito ya prescrito

Dionisio García era en 2006 el jefe de recursos humanos de FGV. Tuvo un activo papel en la primera comisión de investigación del accidente del metro, en la que aparece como «asesor» o acompañante tanto de Marisa Gracia como de otros tres directivos que comparecieron en las Corts en los cuatro días que duró la primera comisión de investigación. Y a la que los directivos de FGV acudieron aleccionados por la consultora de comunicación H&M Sanchis para que dijeran «le pregunten lo que le pregunten, el accidente se debió a un exceso de velocidad que no puede ser atribuido a ninguna deficiencia técnica, ni ninguna dejación de responsabilidades». Tras este papel activo en la primera comisión, García pasó a ser la mano derecha de Marisa Gracia y nombrado director adjunto operativo. Durante la instrucción judicial del accidente, cuatro de los exdirectivos investigados responsabilizaron a Dionisio García de las decisiones sobre prevención de riesgos laborales y del control de la velocidad en los trenes. Pero lo hicieron en 2018 cuando García ya no podía ser imputado, ya que los homicidios imprudentes del accidente del metro prescribían en 2016.