Los ingresos de los políticos en 2024: de los 86.000 euros de Mazón a las letras del Tesoro de Baldoví

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, declaró en 2024 unas retribuciones de 86.015,3 euros, según consta en su declaración anual de rentas remitida a Les Corts Valencianes referida al año pasado, el primer ejercicio completo desde que llegó a la Presidencia de la Generalitat.

El Boletín Oficial del Parlamento valenciano ha publicado la relación de las declaraciones anuales de renta de los diputados y diputadas de Les Corts Valencianes correspondientes a 2024, un modelo que deben presentar cada año los parlamentarios desde que así se acordó en 2013.

Según figura en esa relación, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), declaró haber percibido 99.797,81 euros por rendimientos del trabajo del Parlamento, 173,25 por rendimiento de capital mobiliario, 3.102,17 por bienes inmuebles y 19.338,16 euros por regímenes especiales de imputación de rentas.

Respecto a los síndics, el del PP, Juanfran Pérez Llorca, detalla una retribuciones netas de 88.151,82 euros y unos rendimientos de capital de 159,14 euros, y el síndic socialista, José Muñoz, declara 71.735,6 euros por la nómina de Les Corts y 286,85 euros de intereses del plan de pensiones.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, declara un sueldo de Les Corts de 76.490,48 euros, 2.548,69 euros por letras del Tesoro, 1,4 euros por participación en fondos propios de entidades y 1.264,46 euros en bienes inmuebles no afectos a actividades económicas.

El síndic de Vox, José María Llanos, detalla en el ejercicio 2024 haber percibido unas retribuciones dinerarias de Les Corts de 54.020,54 euros, por trienios de la Universitat de València 7.469,88 euros y por obras científicas 10,79 euros.

La alcaldesa de València y diputada del grupo popular, María José Catalá, declara retribuciones salariales de 68.758,87 euros, 6.619,35 euros por arrendamientos de bienes inmuebles y 4,89 euros por dividendos y demás rendimientos por participación en fondos propios de entidades.