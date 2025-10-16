Juego de Tronos como argumento parlamentario contra Mazón

¿Qué personaje de Juego de Tronos serías? El típico test de internet se lo resolvió este jueves el diputado del PSPV, Mario Villar, a Carlos Mazón, a quien le ha indicado que tiene "sangre de Lannister", aunque con varios personajes como opciones. El parlamentario socialista llevó a la tribuna de las Corts y a su debate con la consellera de Turismo, Marian Cano, su sensación de que este Consell le recuerda a Juego de Tronos. "No puedes encariñarte con ningún político", comenzó, a lo que añadió el desglose de personalidades de Mazón.

Así, indicó que el jefe del Consell quiere "ser caballeroso como Jaime Lannister, pero en realidad es cruel", dijo, citando por ejemplo su relación con las víctimas de la dana. También le comparó con Cersei Lannister, considerándole "capaz de explotar todo, incluso a su equipo y consellers, con tal de quedarse en el poder del Palau". Por último, añadió que tiene "cosas de Tyrion", al ser "frío y calculador" que le da "para seguir ahí y resistir".

Con todo, defendió que los empresarios "lo saben bien: un Lannister siempre paga sus deudas". Toda las referencias de Juego de Tronos las acabó recogiendo Cano quien utilizó una de las frases más famosas de la serie y le vaticinó que "a nivel nacional, el invierno se acerca". "Y en el invierno se pasa mucho frío", sentenció la consellera.