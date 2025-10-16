En libertad tras declarar los cinco detenidos en la concentración de anoche contra Israel

Las cinco personas que fueron detenidas este miércoles en la concentración contra Israel frente al Roig Arena, donde el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv jugaron un partido de la Euroliga a puerta cerrada, han sido puestas en libertad tras ser escuchada su declaración, ha informado la Policía Nacional.

Cerca de mil personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron a partir de las 18 horas en los aledaños del Roig Arena para protestar contra las acciones de Israel en Palestina y, aunque en principio, había cuatro puntos de protesta, con el paso de la tarde se reunieron en uno, en el que hubo cargas policiales que se saldaron con una manifestante y tres agentes heridos leves.

Carga policial

Un intento por parte de los concentrados de cortar el tráfico en la aledaña Avenida Antonio Ferradis llevó a la Policía a una carga para retirar a los concentrados que se habían sentado en uno de los carriles y, después de que un grupo de manifestantes tratará de avanzar del lugar en el que estaban concentrados, se realizaron las primeras dos detenciones.

La Policía informó que al final fueron cinco las personas detenidas, una mujer y cuatro varones de entre 23 y 38 años por atentado a un agente de la autoridad y desordenes públicos