Aviso amarillo por lluvias en el interior norte de Valencia con posible granizo
Aemet fija el aviso a partir de las 14 horas con tormentas con posible granizo
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a las 14 horas el avisto amarillo en el interior norte de Valencia por tormentas y lluvias que pueden acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora después de que el tiempo en Valencia sufriera la dana Alice con lluvias torrenciales en el litoral y prelitoral de la provincia, jornadas en las que se han recogido cantidades estratosféricas de agua que han provocado numerosas inundaciones.
Final del aviso
El aviso, que estará activo hasta las 21,59 horas, también es de nivel amarillo por tormentas, que podrían estar acompañadas de granizo.
Para el viernes, de 14 a 21,59 horas, hay previsto aviso amarillo en el interior sur de Castellón por precipitaciones que pueden dejar acumulados 20 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas que podrían estar acompañada de granizo.
Qué pasará en las próximas jornadas
El cielo todavía muestra mucha nubosidad y se esperan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta tanto en el litoral como en el interior de la provincia; todo depende del día y de la hora. Y es que la inestabilidad continúa asentada sobre el Mediterráneo debido al bloqueo del anticiclón y, por tanto, las lluvias continuarán en los próximos días aunque ya sin nada que ver con lo vivido en los últimos días, puesto que serán menos intensas y extensas.
A finales de esta semana comenzarán ya a vislumbrarse en el horizonte los primeros cambios en el tiempo, cambios que se podrán de manifiesto a partir del domingo con la modificación del patrón meteorológico vigente. El bloqueo de las altas presiones se romperá y la dinámica habitual de frentes y borrascas atlánticas empezará de nuevo a afectar a la Península Ibérica.
El especialista también asegura que habrá una bajada generalizada de las temperaturas, algo que unido a la extensión de las lluvias por numerosos puntos de la Península Ibérica llevará a un cambio de tiempo propio de estas fechas. "Entraremos ya -afirma Viñas- en el típico tiempo otoñal", una aseveración bien recibida teniendo en cuenta lo largo que ha sido el verano en Valencia y lo extenso y localizado del último episodio de chubascos.
