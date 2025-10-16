El Tancat de la Pipa reabre tras la dana

Neveras, lavadoras, camiones, trailers, microplásticos, medicamentos, aceites o pinturas. Los residuos, fruto del arrastre tras la barrancada, inundaron durante meses l’Albufera tras la dana . Si l’Albufera es un ecosistema en equilibro frágil, el Tancat de la Pipa, la reserva dentro del lago que gestionan Acció Ecologista-Agró y SEO/Birdlife, dejó de hacer su función de filtro verde fruto de la dana. El agua dejó de entrar, circular con una profundidad de 30 centímetros, acumularse en las lagunas y después volver a l'Albufera, que es lo que hacía. Se convirtió en una laguna enorme donde no circulaba el agua. Pero , casi un año después de la dana, el Tancat reabre. Lo hizo el 14 de octubre, como han confirmado ambas entidades, y el domingo 19 celebrará su vuelta a la vida en una jornada abierta.

Con la reparación de motas y caminos, la puesta en marcha del sistema de bombeo y la retirada de materia orgánica acumulada y nivelación de las lagunas, los filtros verdes del Tancat de la Pipa, vuelven a estar operativos. Así, tras varios meses de trabajo, se dan por finalizadas las obras de emergencia en esta área de reserva, ubicada en la orilla norte del lago de L'Albufera junto al canal del Port de Catarroja y la desembocadura del barranco del Poyo, iniciadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El Tancat de la Pipa, que reabre tras la dana / SEO Birdlife

Visitas y acto de reapertura

Durante meses, Acció Ecologista-Agró y SEO/BirdLife, como entidades que gestionan el Tancat de la Pipa, se habían visto obligadas a trasladarse. En concreto, sus actividades y voluntariados se habían llevado a otros enclaves del Parque Natural. Pero a partir del 14 de octubre de 2025, el Tancat de la Pipa ha reanudado las actividades abiertas al público. Es decir, que vuelve el horario habitual de apertura, así como las visitas gratuitas concertadas.

A modo de celebración, este fin de semana se ha organizado un acto de reapertura de las instalaciones. Será el domingo 19 de octubre, una jornada en la que, en dos turnos diferentes, treinta personas por turno podrán disfrutar de una visita guiada al centro de visitantes. También habrá talleres infantiles y una proyección audiovisual para dar a conocer las obras ejecutadas a raíz de las inundaciones, aunque es necesario inscribirse para participar.

Un espacio de educación ambiental

Tanto Acció Ecologista-Agró como SEO/Birdlife hablan de “alegría e ilusión” ante la vuelta a la actividad de este espacio. Con la reapertura, aseguran que buscan seguir incentivando un mayor acercamiento de la sociedad civil a L'Albufera de València. Las entidades destacan la necesidad de concienciar acerca de la necesidad de conservar, recuperar y gestionar de una manera más eficiente este humedal catalogado de importancia internacional. Asimismo, llaman a ser muy conscientes de “las presiones antrópicas que dan lugar a cambios en el funcionamiento del ecosistema mediante la degradación de hábitats y la alteración de la calidad del agua”.