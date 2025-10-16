La Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0 remarca que Mazón “no es bienvenido” en el funeral de Estado: “Que ni se le ocurra venir a saludar”

Ya lo dijeron desde que el Gobierno de España anunció que València acogería un funeral de Estado por las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre, pero ahora lo tienen todavía más claro. A las asociaciones de víctimas de la riada que se llevó la vida de 229 personas no les gustaría ver al president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el funeral de Estado que se celebrará cuando se cumple un año de la tragedia. Piden que no vaya porque, dicen, “no es bienvenido”. Y si finalmente no excusa su presencia, manifiestan su deseo de que, al menos, “no se le ocurra” acercarse a los familiares de personas fallecidas a saludarlas o hablar.

Así lo ha manifestado Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O. “Desde el primer momento estamos diciendo que no es para nada bienvenido”, recalca. Es un día para el homenaje a sus seres queridos y les gustaría que estuviera libre de la rabia que les supone ver al jefe del Consell, “máximo responsable” del trágico 29 de octubre, afirma Álvarez. “Imagina tener al máximo responsable de la muerte de un familiar en su funeral, y ahora imagina tenerlo en el funeral por 229 personas”, añade. Cree que eso “magnifica” el dolor.

"Acusaron a las víctimas de ser responsables de su muerte"

Para Álvarez y las víctimas agrupadas en su asociación, la presencia de Mazón resulta difícil de soportar también por “todas las mentiras” del president. “Vive en una realidad paralela junto con su Consell en la que han culpabilizado a todos, a los que pasaban por ahí y a los que no”, denuncia.

En este sentido, recuerda las palabras del vicepresidente del Consell para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, que habló de fallos en la autoprotección. “Acusó a las víctimas de haber sido responsables de su propia muerte, y nos sorprendió porque era una persona que podía haberse ido del Consell -una salida prevista para noviembre- sin pena ni gloria”, indica. Se ha preguntado “qué ha hecho” Pampols, aparte de “alzar el tope salarial” de los altos cargos, y ha considerado sus declaraciones sobre la autoprotección algo “indignante”. “Si, según su teoría, ni ellos mismos tenían información, ¿cómo iba la gente a poder saber lo que pasaba y auto protegerse?”, se ha preguntado. Los muertos, ha destacado, “no tenían ningún tipo de conocimiento de lo que estaba pasando”.

Rosa Álvarez comparece en la Comisión de Peticiones en nombre de dos asociaciones de víctimas de la dana / Redacción Levante-EMV

"Podrían hacer un viaje"

“Sabemos que el president y el Consell forman parte del estado, porque vivimos en un Estado autonómico, que bienvenido sea”, ha reconocido. Sabe que en los actos protocolarios de alto nivel como el funeral de Estado, la lista de asistentes está normalmente muy cerrada. Pero, eso sí, Rosa Álvarez también es consciente de que los responsables del gobierno valenciano “podrían excusar muy fácilmente su presencia”. “Podrían hacer un viaje a Miami, a Washington o a Nueva York, como los que a veces hacen para el bien de la economía valenciana”, ha ironizado. De esta forma, sin Mazón ocupando una silla en el acto de homenaje tendrían, afirma, “un día de reconocimiento a los muertos que no tendrían que haber muerto ese día”.

Y si finalmente asiste, Rosa Álvarez ha manifestado su deseo de que actúe con “trellat” o sentido común. “Esperemos que no tenga el poco sentido de venir a saludar, que ni se le ocurra”, ha reclamado.

"No ha perdido el juicio, es que no quiere acabar en un juicio"

Es un deseo, insiste, que tienen los familiares agrupados en la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O desde que se empezó a hablar de funeral de Estado, pero que se ha acrecentado. El motivo, dice Álvarez, son las entrevistas que el jefe del Consell dio con motivo del 9 d’Octubre, día de la Comunitat Valrnciana. En particular, se ha referido a la que concedió a la televisión pública À Punt, que ha considerado “un publirreportaje pagado con impuestos de todos los valencianos”. Una entrevista que demuestra, para Rosa Álvarez, que Mazón “vive en una realidad paralela porque le conviene”. “No es que haya perdido el juicio, es que no quiere acabar en un juicio”, zanja.