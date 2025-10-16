Las universidades de València y Alicante aseguran que el agitador Vito Quiles no ha pedido permiso para los actos en sus campus

El pasado 6 de octubre, el agitador ultra Vito Quiles anunció el inicio de una gira por 12 campus de España y uno de Argentina bajo el nombre "España Combativa: Periodismo crítico y comunicación política". Según explicó él mismo en sus redes sociales, el tour tiene como objetivo "abanderar la libertad donde más amenazada está", todo ello "tras el asesinato de Charlie Kirk a manos de la izquierda".

El tour cuenta con dos charlas en la Comunitat Valenciana; una el 27 de octubre en la Universitat de València y otra el 28 en la Universidad de Alicante. Sin embargo, tras consultar a los dos centros, ambos aseguran que no consta ninguna petición para ese día. Es decir, Quiles no ha pedido permiso para realizar las charlas y las universidades aseguran que, sin previo aviso, no le está permitido usar espacios del campus. Levante-EMV ha tratado de ponerse en contacto con Vito Quiles durante los últimos días para conocer su versión, pero no ha recibido respuesta.

El acto de la UAB

El tour comenzaba, precisamente, este jueves en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) donde Quiles tampoco pidió permiso. La universidad llegó a remitir un comunicado al agitador en la que le preguntaba si se había dirigido a alguna instancia de la universidad para obtener la autorización. "Si usted no se ha dirigido en ningún momento a los responsables de esta universidad para seguir el procedimiento preceptivo y vinculante para llevar a cabo conferencias, charlas, actos públicos, etc., le pedimos que se abstenga de hacer cualquier actividad en el campus sin autorización explícita”, dice el mensaje.

Fuentes tanto de la Universitat de València (UV) como de la Universitat de Alicante (UA) insisten en que no les consta solicitud alguna por parte de Vito Quiles. "Hemos consultado todas las vías por las que se podría haber pedido este permiso, e incluso hemos hablado con las asociaciones de estudiantes con actos programados para ese día, pero todas nos explican que son actos de otras temáticas que no tienen que ver con Vito Quiles. No tenemos otra información más allá de la que publica en redes sociales", explican fuentes de las universidades.

Homenaje a Charlie Kirk

El agitador anunció a principios de octubre su gira por distintas universidades. Su intención, según él mismo aseguró en redes, es emular las charlas que el activista conservador estadounidense realizaba por distintos campus del país para debatir con los universitarios que allí asistían antes de ser asesinado.

Además de los campus de Barcelona, València y Alicante, también pretende acudir a Andalucía, Madrid, Pamplona, Albacete, Las Palmas y finalmente Buenos Aires. El agitador publicó este jueves varios mensajes en sus redes sociales en los que asegura que la UAB estaba cercenando su libertad de expresión, y se ha jactado en otras de que "no iba a acatar ningún tipo de censura". Antes de iniciar la charla, varios grupos estudiantiles de izquierda independentista se agruparon a las puertas del campus para evitar que el agitador pudiera entrar, a pesar de no tener permiso para hacerlo.