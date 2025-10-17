Herido grave tras un aparotoso accidente en Bétera

Una persona ha resultado herido grave tras un aparotoso accidente en el termino municipal de Bétera sobre las 7.30 horas de este viernes. El alcance se ha producido en la CV-310 -la carretera que va a Godella- tras un choque entre una motocicleta y una furgoneta, según han informado las competentes de regulación de tráfico, Centro de Gestión del Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios del SAMU, que han atentido al herido y estaba consciente, y la Guardia Civil ha regulado el tráfico en Valencia tras producirse una larga retención.

El tráfico en Valencia se ha visto afectado, de nuevo, este viernes también a primera hora de la mañana tras un accidente y una avería en la carretera V-30 en el kilómetro 10 a la altura del Hospital Militar de Mislata en sentido hacia Barcelona.

Otro de los tramos más afacetados es en la V-31 en sentido Alicante a la altura de Beniparrell que también produce uno cinco kilómetros de retención. Aquí una avería de un camión. Por su parte, en uno de los ejes principales de la red de carreteras de la Comunitat Valenciana como es la A-7 está el arcén cerrado en sentido Alicante a la altura del kilómetro 347.