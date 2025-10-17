Supermartes 25 de noviembre con el rey en València: Apertura del curso universitario en la UV y Premios Jaume I

La alerta por lluvias del pasado 29 de septiembre, aunque tenía calificación de naranja en València, y no roja, obligó a posponer la celebración del acto de apertura del curso universitario español que iba a celebrarse desde las 11.30 de la mañana en la Universitat de València con la presencia del rey Felipe VI. En ese momento, no se dio fecha para la celebración futura de este acto, que se canceló y no se pospuso. Pero finalmente se celebrará el martes 25 de noviembre.

Al acto que tendrá lugar en La Nau de la Universitat de València, asistirá el monarca. Aprovechará, de hecho, que viene a València para la celebración de la gala de premiados de los Premios Rei Jaume I, aseguran fuentes conocedoras de la organización de estos eventos. La ceremonia de entrega de los Premios Rei Jaume I 2025 se celebrará el próximo 25 de noviembre en la Lonja de los Mercaderes de Valencia. Como cada año, el edificio de la Lonja de València será el escenario que acoja esta celebración

Por su parte, la apertura oficial de curso en las universidades españolas se celebra en la UV a causa de la celebración de su 525 aniversario. En concreto, estaba planeado que el evento tuviera lugar en el Paraninfo del Centro Cultural La Nau de la Universitat de València, que se había cerrado desde hacía unos días para preparar el espacio. Iba a comenzar a las 11.30 horas de la mañana, y lo iba a presidir el rey Felipe VI. Se esperaba en el acto la asistencia de la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant , además del president de la Generalitat, Carlos Mazón . Al ser un acto nacional, iban a asistir representantes de las universidades nacionales y de la Comunitat Valenciana , entre ellos, como es lógico, la rectora de la UV, Mavi Mestre.

Octava visita

Cuando se celebre el acto, será la octava ocasión en la que el monarca, solo o acompañado de algún otro miembro de la Familia Real, visita la provincia de Valencia después de la dana del pasado 29 de octubre. En la memoria de la zona cero ha quedado su primera visita, el 3 de noviembre, a las calles de Paiporta, todavía llenas de barro y agua de la riada. Aquella ocasión acabó con lanzamiento de barro a la comitiva formada por los monarcas, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El episodio acabó por suspender el resto de la visita.

Poco después, el 12 de noviembre, el rey acudió en solitario a conocer el dispositivo de emergencia: fue a la base “Jaime I” (Bétera), al Puesto de Mando de la UME, al buque “Galicia” en el Puerto de València y a la base logística en Feria Valencia. Allí trasladó mensajes de coordinación y “presencia constante” durante la emergencia. Una semana más tarde, fue con la reina a Utiel y a Chiva, a comprobar in situ los efectos de la dana que aún tenían calles, puentes y barrancos sumidos en el lodo.

Disturbios en Paiporta durante la visita de los reyes, Sánchez y Mazón / Germán Caballero

Funeral en la Catedral y visita a l’Albufera

El cuarto viaje a Valencia del rey fue con motivo del funeral en la Catedral por las víctimas de la dana. Fue el 9 de diciembre. El 22 de ese mismo mes, los reyes y sus hijas visitaron sin anunciarlo Catarroja, Alaquàs y Picanya y hasta comieron en un restaurante en El Palmar tras un baño de masas en el mercado municipal de Catarroja y recorridos por calles reabiertas.

En 2025, el 12 de marzo los Reyes mantuvieron dos reuniones de trabajo en la sede de la CEV con organizaciones empresariales y entidades sociales (Cruz Roja, Cáritas, CERMI, ONCE, entre otras) para hacer un seguimiento de la recuperación y la atención a afectados. Además, el día de San José y de la cremà, el 19 de marzo, el monarca asistió a las fallas en Torrent.