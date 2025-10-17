Una acusación pide nuevos vídeos del Cecopi que grabó un asesor de la consellera Salomé Pradas

Existen más vídeos de la jornada clave del 29 de octubre y del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, que no se han incorporado hasta ahora a la causa de la dana. Uno de ellos lo publicó Salomé Pradas, la consellera de Justicia e Interior hace un año, y mando único de la emergencia del día de la dana desde que se decretó el nivel 2 de Emergencia para la comarca de Requena-Utiel a las 15 horas. Pradas está investigada en la causa que investiga las 229 muertes del 29 de octubre, de las que ahora va a cumplirse un año.

El bruto de los vídeos ocultos desde hace meses

La exconsellera aportó al juzgado la única imagen que se tiene de las primeras horas del Cecopi, ya que el departamento que dirigía no publicó ninguna imagen, ni video en la página web oficial de la Generalitat Valenciana hasta el 10 de noviembre de 2024. Ni el 29 de octubre, ni en los días posteriores. Aunque en su perfil de una red social, Pradas sí publicó un video editado con imágenes captadas durante la jornada del 29 de octubre, incluido el Cecopi y otros momentos inéditos, que no se han aportado a la causa. Las imágenes las grabó el asesor de Pradas para asuntos generales, Marco Presa Pasquinucci, a quien se observa en los vídeos del Cecopi que la Conselleria de Emergencias envió al juzgado de Catarroja el pasado mes de septiembre, once meses después de la dana.

La fotografía del Cecopi durante la tarde del 29 de octubre aportada por Salomé Pradas a la causa. / Europa Press

Por eso ahora el abogado de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) Manolo Mata pide a la magistrada de la dana que reclame el bruto de las imágenes del 29-O, publicadas por Pradas, investigada ahora en la causa, a la productora contratada por la Conselleria de Emergencias como al asesor de Pradas, según el escrito de petición de diligencias al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Petición a la productora, Emergencias y la Sgise

Acció Cultural del País Valencià solicita que "se amplíe el requerimiento a la mercantil Envidea Multimedia, a la Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias) [que formalizó el contrato con la productora] y la a Conselleria de Emergencias del bruto que corresponda al vídeo que hemos adjuntado, sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido". Y también que requiera "a la Conselleria de Emergencias, con carácter urgente, a fin de que informen al juzgado de los datos de localización de quien fue asesor de la consellera Pradas, Marco Presa Pasquinucci para que el juzgado contacte inmediatamente con él requiriéndole la entrega urgente de los vídeos que grabó el 29 de octubre de 2024 conservados bien en su teléfono o en cualquier otro dispositivo de su propiedad o de la conselleria".

"Tomas desconocidas"

El abogado Manolo Mata especifica en su escrito presentado ante el juzgado, al que ha tenido acceso Levante-EMV, que "si se observa detenidamente la grabación, se constata que hay tomas que no coinciden con ninguno de los vídeos conocidos hasta ahora: reloj que marca las 12:46, tomas del señor [Jorge] Suárez desde otros ángulos, conversaciones de la señora Pradas con los técnicos del 112 en otros momentos que los conocidos hasta ahora, final de la edición con el anagrama de la Consellería de Justicia e Interior, etc.)". Una grabación, añade, que "pudo haber sido realizada por el operador de Envidea pero también por el entonces asesor de la consellera, Marco Presa Pasquinucci, dado que parece haberse realizado en vertical" (un formato más pensado para las redes sociales).