El audio que desmonta el bulo del "temporal a Cuenca": Aemet dijo que la lluvia se desplazaba a Castilla-La Mancha pero advertía de lluvias torrenciales cerca de l'Albufera" a las 16.14 horas

El audio de una conversación telefónica entre técnicos revela que la Aemet (Agencia estatal de meteorología) advirtió a Emergencias de precipitaciones torrenciales a las 16.14 horas "cerca de l'Albufera", según consta en un informe de la Guardia Civil notificado hoy a las partes. La conversación, transcrita por los agentes de la Benemérita a petición de la jueza de la dana, da la clave sobre por qué la Aemet menciona que la tormenta "se desplazaría hacia Cuenca". Una frase que ha traído cola porque fue la que deslizó Carlos Mazón en una comparecencia que hizo al mediodía del 29-O, y que después borró en sus redes sociales. Y de la que la Generalitat Valenciana ha hecho bandera, para intentar responsabilizar a la Aemet de facilitar información errónea.

La zona cero a las 16.14 horas del 29-O era Utiel

La conversación entre ambos revela que es el técnico del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, Juan Ramón Cuevas -jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias y autor de l’Es Alert el 29-O- el que insistía en saber dónde se desplazaría la tormenta sobre Utiel, en esos momentos de la tarde la "zona cero" de la dana del 29 de octubre. "Muy importante, a ver. En estos momentos la situación en la Plana Utiel-Requena, digamos que es la zona cero que tenemos ¿eh?. Incluso es imposible acceder porque las carreteras están cortadas, la A-3 está colapsada y no se puede llegar a estos municipios y hay barriadas que están inundadas como consecuencia del desbordamiento del río Magro", describe el técnico de Emergencias al predictor de la Aemet. "Da la impresión -continúa- de que allí [en Utiel-Requena] sigue lloviendo, entonces tenemos muchísimo interés en saber cuál es la evolución en lo que es en esa zona en concreto, porque el resto en fin, si el rojo va a seguir evolucionando y va a llover en otras partes, pues bien, pero es que allí están rozando ya los tres cientos litros en doce horas, y entonces bueno saber hasta donde va a llegar el episodio en esa zona".

Desplazamiento de la lluvia de Utiel a Cuenca

Es entonces cuando el predictor de la Aemet le menciona que las lluvias se desplazará hacia "Cuenca" entre las 18 y 21 horas del 29-O. "Estoy viendo que la última hora ha disminuido, ha disminuido el número de descargas eléctricas y esto puede indicar que está disminuyendo la intensidad de la precipitación en este momento... Voy a consultar las últimas versiones de los modelos a ver qué predicción dan para las inmediatas horas". Tras la consulta, Aemet confirma a Emergencias que "el modelo da... Muestra un desplazamiento del máximo de la precipitación hacia el noroeste". Y añade: "de las 18 a 21 horas el máximo de intensidad ya está en la serranía de Cuenca, hacia la meseta". Como así sucedió en la localidad conquense de Mira falleció una mujer de 88 años en Mira.

Precipitaciones torrenciales en l'Albufera

Aunque el predictor de la Aemet también advertía al técnico de Emergencias que "en el interior de la provincia de Valencia continúa lloviendo pero con, con intensidad fuerte pero no torrencial, lo que pasa es que va sumando litros a los que ya se han acumulado". Y, de hecho, acababa de advertir a Emergencias que iban a "volver a activar el aviso rojo en el litoral sur [de la provincia de València], porque en la parte norte de la... cerca de l'Albufera, se han observado precipitaciones torrenciales en la última hora". De hecho, técnicamente eran "las estructuras convectivas, de tipo tren, que, en esos instantes, afectaban al interior de la provincia de Valencia y que descargarían en Turís 184,6 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora, el máximo histórico registrado en España en una hora, según recogió el pluviómetro de Mas de Calabarra, ubicado a diez kilómetros del centro del municipio de la Ribera Alta. Y un total de 771,8 l/m2 en el fatídico 29 de octubre.

Imágenes de los radares meteorológicos en los que se observa las estructuras convectivas de tipo tren de las 16 y 13 horas en València y Almería. / Aemet

"Cualquier precipitación agrava mucho"

El técnico de Aemet señala al técnico de Emergencias que en ese momento "en el interior de la provincia de Valencia continúa lloviendo pero con, con intensidad fuerte pero no torrencial, lo que pasa es que va sumando litros a los que ya se han acumulado". A lo que el técnico de Emergencias asiente: "Sí, sí... Si es que el problema ahora es ese, el problema es que tampoco hace falta que nos caigan cincuenta litros en una hora. Sino que ahora cualquier precipitación de veinte o treinta litros agrava, agrava mucho, porque es que esa agua corre inmediatamente, ya la capacidad de absorción del terreno es prácticamente nula... Por eso te digo que, que, aunque las precipitaciones no sean torrenciales, es decir, si vamos a continuar prácticamente hasta las seis de la tarde en, en esta zona, y luego si se desplaza a partir de las seis de la tarde hacia el noroeste..."

Y el responsable de Aemet insiste a Emergencias. "Va a continuar lloviendo en el interior norte de Valencia toda la tarde y la madrugada. Ya por la mañana va a parar de llover, mañana por la mañana". A lo que el jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias le pregunta si las lluvias torrenciales y el aviso rojo afectarían a la ciudad de València. ¿Esto va a seguir evolucionando hacia el norte?, ¿va a tocar ciudad?, ¿o cómo se ve la evolución?". A lo que el predictor de Aemet "aclara que el movimiento es lento y hacia el noroeste... No, no parece que vaya a pasar por encima de la ciudad de Valencia, pasará más hacia un poco más hacia el oeste... Esto es el movimiento probable de la tormenta que hay ahora".