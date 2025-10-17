La AVL se revuelve contra el "terraplanismo lingüístico" del Consell

“Ací ens parirem, ací estem i ací seguirem”. Parafraseando a Estellés y convertidas estas ocho palabras en declaración de resistencia, la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua ha concluido esta mañana un encendido discurso en la apertura de curso de la AVL contra el Consell de Mazón y PP y Vox tras un año en el que la lengua como ‘conflicto’ ha regresado al centro del debate político.

A pesar de la solemnidad institucional que rodea estos actos académicos, Cantó, que inicia su último año como presidenta, ha dejado de lado todo eufemismo y lenguaje diplomático para ir directamente al grano: la AVL y el valenciano están “posiblemente en uno de los momentos más críticos de su historia reciente”. «Somos muy conscientes de que lo que está en juego es nuestra lengua, necesitamos la ayuda y la colaboración de todos y cada uno de vosotros; pedimos al conjunto de la sociedad salir del barro, de todos los barros, no interiorizar ni normalizar el discurso de odio, sino combatirlo con determinación, firmeza y fortaleza”, ha proclamado, en esta particular petición de auxilio en un monasterio que fue prisión, en San Miguel de los Reyes.

Cantó ha calificado este último año de “duro, difícil, inédito e inaudito” para la AVL, “un año de complejidad extrema a causa de la concatenación de determinados hechos, originados en la esfera gubernamental, que han supuesto un ataque frontal al valenciano y a todo lo que se hace en la lengua propia”.

Cantó, y antes que ella la académica Inmaculada Cerdà durante la lectura de la memoria, han desglosado muchos de estos ‘hechos’: el hachazo presupuestario del 25 % en el presupuesto de la Generalitat a la AVL; el regreso al debate sobre la denominación de la lengua; la situación de Alicante (dentro o fuera) respecto al dominio lingüístico valenciano; la cuestión del topónimo de València: la declarada vocación de “estrangular” a la institución o ahora el intento por cambiar la ley de creación y el nombre de la AVL.

Apertura del curso académico de la AVL / Miguel Angel Montesinos

«Nunca se había llegado a expresar con tanta claridad los intentos desestabilitzadores y deslegitimizadores de la arquitectura institucional con la que nos hemos dotado los valencianos en el ejercicio de nuestra soberanía y como afirmación de nuestro autogobierno”, ha dicho. Un ataque frontal, hostil, ha dicho en otro pasaje del discurso, largamente ovacionado.

Convertido en un acto de ‘resistencia’, la AVL ha podido constatar la respuesta institucional de los partidos y los gobiernos con presencia progresista. El solemne acto de apertura de curso ha estado presidido por la ministra de Ciencia Diana Morant, que ha recordado el “rescate” del Gobierno de España, con una ayuda de casi 200.000 euros para desarrollar proyectos de la institución. O la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, que también va a financiar con 200.000 euros proyectos que van a permitir celebrar “con dignidad”, ha dicho Cantó, l’Escriptor de l’Any, Almela i Vives.

La jornada, que ha comenzado con más de media hora de retraso (la ministra regresaba de un acto en Villena), se ha convertido en un desembarco de cargos de partidos de izquierda y de respaldo institucional. Allí han estado, además de Diana Morant y un amplio grupo de concejales del PSPV en València, como Borja Sanjuán o María Pérez; los diputados de Compromís Joan Baldoví o Maria Josep Amigó, así como de Ens Uneix, con la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix. Por parte de la Generalitat, la máxima representación la ha ostentado el director general de Política lingüística, Ignacio Martínez Arrué, y el subdirector Vicent Satorres.

Con todas las miradas centradas en el Consell, la presidenta de la institución ha apelado al consenso, leyendo precisamente unas palabras de Eduardo Zaplana, cuando se aprobó la ley de creación de la AVL, hace 25 años. “Señorías, con la creación de la AVL, quien ha ganado ha sido el pueblo valenciano. Me siento orgulloso que este noble oficio encuentre en este pacto el objeto de su existencia. No puede haber valencianos de primera y de segunda. Hemos sentado las bases de un futuro esperanzador”, ha evocado Cantó, para preguntarse: “¿Dónde ha quedado ese espíritu de pacto?”.