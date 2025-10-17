Bernabé denuncia que 30.000 mujeres de València no han sido citadas para el cribado de cáncer de mama

La delegada del Gobierno y secretaria general del PSPV de València, Pilar Bernabé, ha denunciado este viernes que 30.000 mujeres de la ciudad de València no han sido citadas todavía por la Conselleria de Sanitat para realizarse las pruebas diagnósticas de cáncer de mama pese a estar en la franja de edad en la que deben someterse a estos cribados.

Bernabé, candidata del PSPV para la ciudad de València en 2027, ha desvelado que ella es una de esas mujeres que ya deberían haber sido convocadas por la Generalitat pero sigue sin recibir la carta. En total, en la Comunitat Valenciana hay en torno a 90.000 mujeres en esa situación, según un informe del propio gobierno valenciano publicado por Levante-EMV.

"Tengo 46 años y estoy esperando a que me llegue la carta que me diga que me toca hacerme una mamografía", ha indicado la líder socialista, que ha ido al choque directo con la alcaldesa de València y, si nada cambia, su futura rival en esas elecciones de 2027, María José Catalá. A ella le ha exigido "directamente" que "defienda los intereses de todas las mujeres de esta ciudad", que siguen "esperando" a ser llamadas a la cita diagnóstica.

Bernabé también ha exigido a la Generalitat y en concreto al conseller de Sanitat, Marciano Gómez, que "proteja a las mujeres valencianas y de la ciudad de València y que avise y llame" para realizar esas mamografías pendientes y que todas ellas tengan "los mismos derechos".

La memoria de Ernest Lluch

La delegada del Gobierno ha realizado estas declaraciones durante un acto reivindicativo que ha organizado el partido frente al nuevo complejo sanitario de Campanar, que ha estado en el centro de la polémica en los últimos días tras desvelar este diario que el Consell había eliminado de su nombre el de Ernest Lluch, exministro de Sanidad y víctima de ETA.

El Botànic decidió que todo el complejo llevara el nombre de Ernest Lluch, pero la Generalitat de Carlos Mazón optó por retirarlo para "facilitar la identificación a los ciudadanos". Tras las críticas llegadas desde múltiples ámbitos y territorios del país, el Consell reculó a medias este jueves y ha anunciado que, aunque no recupera el nombre de Lluch para todo el complejo, sí que lo hace para el centro de especialidades, que pasa a llamarse Campanar-Ernest Lluch.

Bernabé ha atribuido esa decisión al "sectarismo" del Consell del PP, pero "probablemente también" al hecho de que el exministro "representa la calidad del sistema público de salud y probablemente el PP no son el mejor ejemplo, como bien sabemos las mujeres que deberíamos haber sido llamadas a una prueba diagnóstica de mamografía y no hemos sido llamadas".

Morant vincula los retrasos a los "recortes" y la "privatización" del PP

Por su parte, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha advertido a Mazón que con sus recortes en la sanidad pública valenciana "está poniendo en juego la vida de muchas mujeres" y ha remarcado que "por culpa de sus recortes y privatización 90.000 mujeres valencianas han sido abandonadas en la lucha contra el cáncer de mama".

Tras un acto en Villena, la líder autonómica del PSPV ha destacado "la importancia de invertir en ciencia porque esta va a ser la esperanza para la cura y el tratamiento de todas las enfermedades y especialmente del cáncer de mama" al tiempo que ha advertido que "no podemos permitirnos retroceder".

En este sentido, ha señalado que "el modelo privatizador de Mazón está haciendo que algunos departamentos, como el de Gandia, el servicio de cribado de cáncer de mama se ha externalizado un cien por cien" y ha recordado que "Mazón lo que debe hacer es invertir en lugar de recortar en sanidad pública".

Además, ha destacado que "el conseller de Sanidad de Mazón [Marciano Gómez] fue el responsable de las privatizaciones de los hospitales de la Comunitat Valenciana en la época de Zaplana" y ha subrayado que "ahora está volviendo a ese proceso pero de manera más útil porque lo que hacen es derivarte directamente a la privada pagándolo desde el dinero público": "Es un dinero que en vez de ir a la compra de quipos y tecnología se está destinando a la privada".

Asimismo, Morant ha explicado que "solo el año pasado más de 90.000 mujeres que están en el circuito para las pruebas del cribado de cáncer de mamá no fueron llamadas" a lo que se suma, ha añadido, "más de ocho meses de espera y más de dos años para hacerte la revisión". "Los recortes están empezando a ser peligrosos porque no estamos jugando la vida de muchas mujeres".