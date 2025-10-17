¿A cuántas mujeres no se llamó a la mamografía en 2024 en cada área de salud?

Un total de 431.663 mujeres deberían haberse realizado una mamografía en el año 2024 dentro del programa del cribado de cáncer de mama de la Conselleria de Sanidad. Sin embargo, solo fueron llamadas 341.446 mujeres, al 79,10 % del total, como denunció el jueves el PSPV en las Corts Valencianes. Finalmente, participaron 223.414 mujeres, casi 12.000 menos que en 2023, como recoge un informe interno del departamento al que ha tenido acceso Levante-EMV.

El informe recoge diferencias significativas entre las diferentes unidades del programa de cribado. El peor dato de invitación se registra en Xàtiva, donde solo se ha citado al 40,05 % de las mujeres, a 7.262 de las 18.132 en edad de ser citadas. De hecho, la diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, reconoció ayer ser una de esas mujeres a las que han citado con hasta dos años de retraso; debería haberse hecho su primera mamografía en 2023 en la unidad de Xàtiva y no recibió la invitación hasta 2025. Micó calificó los datos "de muy preocupantes" y criticó al PP "por estar en contra de las mujeres y de la sanidad pública". ¿Pero a cuántas mujeres no se ha llamado en cada centro de salud pública (CSP)?

Mercedes es enferma de cáncer de mama y tardó cinco meses en tener los resultados de la prueba oncológica como en los casos que están sucediendo en Andalucía / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Por zonas

Cabe tener en cuenta que hay un número indeterminado de mujeres que por sus circunstancias particulares -han padecido un cáncer de mama previo o de otra tipología o bien tienen otro tipo de patologías- utilizan un cauce alternativo para hacerse las pruebas. Esto quiere decir que, aunque estén entre la población diana del programa de cribado, no recibirán la carta para advertirlas de realizarse la prueba.

En Benicarló , se ha enviado invitación al 97,42 % de las mujeres, pero 197 mujeres no la recibieron.

, se ha enviado invitación al 97,42 % de las mujeres, pero 197 mujeres no la recibieron. En Castellón , 10.225 valencianas no fueron llamadas. En esta área, la tasa de invitación se quedó en el 74,99 %.

, 10.225 valencianas no fueron llamadas. En esta área, la tasa de invitación se quedó en el 74,99 %. En València , fueron 31.885 mujeres a las que no les llegó la carta, que sí recibió el 75,34 % del total de la población diana.

, fueron 31.885 mujeres a las que no les llegó la carta, que sí recibió el 75,34 % del total de la población diana. En Utiel , se superó el total de invitaciones porque el envío se situó en el 102,18 %. Se llamó a 93 personas más.

, se superó el total de invitaciones porque el envío se situó en el 102,18 %. Se llamó a 93 personas más. En Torrent , la tasa de invitación desciende al 67,84 %. Allí 6.680 no recibieron la carta.

, la tasa de invitación desciende al 67,84 %. Allí 6.680 no recibieron la carta. En Alzira , solo 695 misivas dejaron de enviarse, por lo que el porcentaje es uno de los mejores al situarse en el 96,81 %.

, solo 695 misivas dejaron de enviarse, por lo que el porcentaje es uno de los mejores al situarse en el 96,81 %. En Gandia , cae la cifra al 71,40 % y el programa eludió a 4.543 valencianas de las comarcas dependientes en esta unidad.

, cae la cifra al 71,40 % y el programa eludió a 4.543 valencianas de las comarcas dependientes en esta unidad. En Dénia , la cifra asciende a 4.366 mujeres y su tasa de invitaciones se queda en el 68,06 %.

, la cifra asciende a 4.366 mujeres y su tasa de invitaciones se queda en el 68,06 %. En Xàtiva , se cosecha el peor dato al quedarse el porcentaje en el 40,05 %. Eso dejó a 10.970 valencianas fuera del cribado.

, se cosecha el peor dato al quedarse el porcentaje en el 40,05 %. Eso dejó a 10.970 valencianas fuera del cribado. En Alcoy , en cambio, se consigue uno de los mejores resultados, El 97,94 % de misivas fueron enviadas y solo se dejó de avisar a 257 personas.

, en cambio, se consigue uno de los mejores resultados, El 97,94 % de misivas fueron enviadas y solo se dejó de avisar a 257 personas. En Benidorm , ocurre algo similar con un nivel de invitación del 96,91 % y con solo 462 mujeres por citar.

, ocurre algo similar con un nivel de invitación del 96,91 % y con solo 462 mujeres por citar. En Alicante , la carta no llegó a 4.946 alicantinas, aunque cosecha la mejor tasa de invitación de las tres capitales, al quedarse en el 88,61 %.

, la carta no llegó a 4.946 alicantinas, aunque cosecha la mejor tasa de invitación de las tres capitales, al quedarse en el 88,61 %. En Elda , el programa dejó de llamar a 1.745 mujeres con un nivel de citación al 89,50 %.

, el programa dejó de llamar a 1.745 mujeres con un nivel de citación al 89,50 %. En Elche , el dato se queda en el 83,61 % y la cifra total en 4.152.

, el dato se queda en el 83,61 % y la cifra total en 4.152. En Orihuela , el balance es similar con 4.602 invitaciones por mandar y un porcentaje del 83,26 %.

, el balance es similar con 4.602 invitaciones por mandar y un porcentaje del 83,26 %. Y en Manises, el resultado se queda en el 75,53 % con 4.659 por llamar.

Choque político

El asunto de las mamografías está de plena actualidad por los errores detectados en Andalucía, que afectan a 2.000 mujeres por el momento; y por la denuncia del actual Consell en febrero de 2024 que acusó al Botànic de "haber abandonado" a 150.000 mujeres que llevaban dos años esperando a ser llamadas. Un año y medio después, el PSPV señala que "la situación en Andalucía no es un caso aislado, sino una política del PP que ha privatizado la sanidad pública". De hecho, hace unos días pidió conocer el número de mamografías derivadas a la privada tras el descenso en las pruebas publicado en este periódico hace unas semanas.

Por su parte, el conseller Marciano Gómez acusó al PSPV de imponer un mensaje "teledirigido desde Madrid para tapar a Pedro Sánchez" y de hacer del asunto una cuestión "política". De hecho, anunció el compromiso de notificar el resultado de las mamografías en solo 30 días dentro de su plan de impulso para el cribado del cáncer de mama basado en seis ejes.