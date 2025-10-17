El Consell crea una red de refugios climáticos públicos para combatir las olas de calor

El Consell ha aprobado el decreto por el que se crea la Red de Espacios Climáticos de la Comunitat Valenciana y se regula su funcionamiento. El decreto establece los requisitos que deben cumplir las áreas y equipamientos públicos para poder ser incluidos en el Catálogo de Espacios Climáticos, el procedimiento para su activación cuando se den episodios de temperaturas extremas por olas de calor y las normas de funcionamiento en estos emplazamientos mientras tengan la condición de Espacio Climático.

La Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, sobre el Cambio Climático y la Transición Ecológica, en su artículo 76 determina que la Generalitat debe impulsar, en colaboración con los ayuntamientos, una red de Espacios Climáticos en lugares y equipamientos públicos, que se activarán como zonas de acogida de la ciudadanía que lo necesite durante los episodios en los que se den temperaturas extremas por olas de calor.

Especial riesgo para población vulnerable

Asimismo, el V Plan de Salud de la Comunitat Valenciana 2022-2030, recoge entre sus medidas la necesidad de identificar, adaptar y facilitar el acceso a espacios urbanos abiertos a la ciudadanía con confort térmico de protección en episodios de temperaturas extremas por olas de calor, prestando especial atención a la población vulnerable, en línea con las actuaciones del Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de las altas temperaturas en la Comunitat Valenciana.

La exposición al calor plantea una gran amenaza para la población en general, especialmente para las personas de alto riesgo, ya que es una de las causas de aumento de mortalidad. Las olas de calor pueden ocasionar la mortalidad prematura, enfermedades cardiorrespiratorias e ingresos hospitalarios, aunque las temperaturas moderadamente altas del período estival también pueden producir estos problemas.