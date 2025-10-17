El tercer Consell de Mazón se despide de las Corts sin salir de las dudas del 29-O

Cuando algunos de los consellers abandonaban el hemiciclo antes de las votaciones, el síndic del PSPV, José Muñoz, les decía adiós con la mano, por si aquella salida era una metáfora de algo más. Al gesto se sumaron las menciones de "conseller en funciones" de su compañeros de bancada cada vez que interpelaban a un miembro del Ejecutivo autonómico o el discurso, deseándole "lo mejor a nivel personal", de Gerard Fullana, de Compromís, al titular de Educación, José Antonio Rovira, por si acaso era el "último baile" que mantenían en la cámara como prueba de que se abre una nueva página.

En las constantes metas flotantes que viene atravesando desde el 29 de octubre, Carlos Mazón cruzó ayer la de la última sesión de control de su tercer ejecutivo en dos años y medio, "un récord", se mofó la síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas. El tercer gobierno de la legislatura, bajo el título del "de la reconstrucción" nombrado hace once meses, se despidió este jueves del parlamento con el debate todavía enfrascado en las revelaciones del día de autos, con las que la izquierda cargó una vez más contra el 'president' acusándole de "mentiroso", una crítica que ampliaron a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo.

Las referencias a mentir se repitieron en las intervenciones tanto del síndic del PSPV, José Muñoz, como el de Compromís, Joan Baldoví, convirtiéndose en el principal reproche sobre el jefe del Consell. "La verdad es su kriptonita", le indicó el socialista. Le recordaron los vídeos incorporados del Cecopi, las grabaciones a la exconsellera Salomé Pradas ese día anotando la vigilancia del barranco del Poyo y los cambios de versión, aunque donde pusieron el foco fue en el listado de llamadas que hizo Mazón ese día, registrada unas horas antes en la comisión de investigación.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, interviene durante la sesión de control en las Corts. / Rober Solsona / Europa Press

En este, más allá de las dudas porque "no es un registro oficial" de las llamadas, incidieron en las comunicaciones que hubo ese día entre Mazón y Feijóo. Según consta en el listado, ambos hablaron dos veces el 29-O; la primera a las 21:27 horas, más de una hora después de que sonara la alarma, algo que para la izquierda evidencia que los dos dirigentes populares mintieron. "Feijóo dijo que estaba perfectamente informado, ¿de qué? ¿De que se había enviado la alarma?", preguntó Baldoví. "Ha dejado a Feijóo en ridículo, son dos mentirosos", reprochó el dirigente socialista que ha deseado que esto obligue al dirigente gallego a "tomar medidas".

Adiós al fichaje estrella

Las críticas de la izquierda fueron la muestra de que por muchas fechas simbólicas que se vayan superando, siendo a su vez la última sesión de control antes del aniversario, las dudas sobre el 29-O siguen centrando los debates con Mazón sin que este termine de aclararlas. Porque su respuesta se basó en reivindicar que las encuestas sitúan al PPCV como el partido más votado y al bloque de la derecha con posibilidades de gobernar de nuevo , un mensaje que sirvió tanto de escudo frente a socialistas y valencianistas como frente a las posibles dudas de la dirección nacional de su partido.

El portavoz del PSPV en las Corts, José Muñoz, durante la sesión de control en as Corts. / Rober Solsona / Europa Press

Es más, el dirigente 'popular' defendió que pese a que la valoración de su Consell "es mala, la de la labor de la oposición es peor". Ese mismo ejecutivo que este jueves le acompañaba con aplausos en su intervención, no tiene asegurada su presencia en la próxima sesión de control el 13 de noviembre. Será una semana después de que Mazón haya llevado a cabo una remodelación que anunció hace casi un mes y en la que la única seguridad que hay es la salida de Francisco Gan Pampols, fichaje estrella para afrontar la recuperación.

Su marcha este jueves del hemiciclo, sin mucha emotividad, evidencia no solo que no echará de menos la butaca en primera fila en los debates parlamentarios, sino que supone el símbolo más claro del nuevo periodo que afronta el Ejecutivo autonómico. Si habrá más miembros del actual gabinete que sigan el camino de Gan Pampols que este jueves vivieron su último paso por las Corts es todavía un misterio, lo que parece seguro es que las sombras sobre el 29-O seguirán siendo la tinta que marque las páginas de las futuras sesiones parlamentarias.