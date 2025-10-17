La 'burbuja' llega a las Corts: los diputados declaran más de 230.000 euros en ingresos inmobiliarios

Cerca de un tercio de los diputados de las Corts declara haber percibido ingresos procedentes del mercado inmobiliario durante el pasado ejercicio de 2024, ya sea a través de alquiler de viviendas o por venta de casas. En total, según los cálculos elaborados por Levante-EMV a partir de la declaración de rentas anual publicada este jueves, 33 parlamentarios autonómicos sacaron partido al ladrillo durante el último año sobre los 99 que componen el hemiciclo valenciano, si bien en el documento figuran más cargos públicos que, aunque ya fuera de las Corts, ocuparon escaño durante el pasado año.

Los hay de todos los partidos, con el PP a la cabeza en términos absolutos (14 diputados con ingresos inmobiliarios) y Compromís liderando la clasificación si se tiene en cuenta el número de representantes en el hemiciclo (casi la mitad del grupo parlamentario se lucró con la vivienda en 2024). El porcentaje de diputados que ganaron dinero con la vivienda va desde ese 46,6 % de Compromís (7 de 15) al 22,5 % del PSPV (7 de 31), pasando por el 35 % del PPCV y el 38,5 % de Vox (5 de 13).

Con el acceso a la vivienda situado en el centro de los problemas de la sociedad actual, sus señorías declaran ingresos ligados a la cuestión inmobiliaria, que van desde los 57,64 euros que declara el socialista Benja Mompó a los 48.537,91 euros de Dolores Peña, del PP, que lidera el ránking de ingresos por esta vía. De hecho, la dirigente popular ha registrado en 2024 más ganancias por rendimientos inmobiliarios que de su propia nómina de las Corts, que se sitúa en casi 46.000 euros, cuando el año pasado declaró ingresos sensiblemente inferiores, de 35.000 euros.

Las cantidades tan bajas como las referidas por Mompó y otros diputados invita a pensar que, o que bien se trata de ingresos mensuales indicados erróneamente, o que se trata de una ‘imputación de rentas’, aunque no se especifique. Es decir, viviendas vacías (ni residencia habitual ni alquilada, como un apartamento en la playa) que Hacienda entiende que sí genera un rendimiento, que se declara en la cita anual con el fisco y que se calcula a través de un pequeño porcentaje del valor catastral.

Peña es con gran diferencia la que más provecho saca de la vivienda, si bien no desgrana el número de propiedades en su haber. La exhaustividad con la que cada diputado presenta sus declaraciones es muy diferente, con algunos detallando sus movimientos y otros limitándose a apuntes más genéricos ya que no es una declaración de la renta formal.

La mayoría de los diputados con ingresos por alquiler de pisos se mueve en cifras más modestas. La siguiente más beneficiada en Verónica Marcos (PP) con 12.000 euros ingresados. Le siguen el popular Wenceslao Alós (11.929,46), Mónica Álvaro de Compromís (11.272,16), Vicente Betoret, también del PP (9.728) y la socialista Rosa Peris (8.256 euros).

En el listado sobresalen también perfiles como el del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, con 4.161,7 euros en rentas de bienes inmuebles; la alcaldesa de València, María José Catalá, con 6.619,35 euros; la presidenta de las Corts, Llanos Massó (Vox), con 3.102,17 euros; o el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que declara 1.264,46 euros.

Ingresos por venta de casas

Las operaciones puntuales de ventas de inmuebles también supusieron una vía de ingresos extra para algunos diputados como Adoración Llop, quien registra 22.850 euros de ganancias por la venta de un inmbueble; el popular Alfredo Castelló, que declara 19.366,8 euros por el 64 % de la venta de una vivienda, o el socialista Toni Gaspar, que se embolsó 14.811,86 euros por la venta de su vivienda habitual.

Hay otras operaciones más modestas, como los 1.245 euros ingresados también por Alós por la venta de un apartamento o los 2.581,69 euros percibidos por la socialista María Luisa Navarro. En este apartado, la voxista Massó registra 19.338,16 euros de ingresos por "regímenes especiales de imputación de rentas", un concepto que el equipo de la presidenta de las Corts no concretó ayer a preguntas de este diario.

Planes de pensiones, acciones y bonos del Tesoro

Más allá del negocio inmobiliario, las declaraciones de la renta de sus señorías del ejercicio 2024, arrojan un dispar abanico de procedencia de ingresos. Dos diputados socialistas, el síndic José Muñoz y Toni Gaspar tienen planes de pensiones. Este último, además, declara 6.600 euros en dividendos de acciones y 11.300 en venta de títulos.

Los intereses en cuentas o depósitos son otra de las vías de ingreso habitual de los diputados, por modesta que sea. La exsíndica de Vox Ana Vega reseña 56,64 euros en este apartado y Aitana Mas, por ejemplo, 460 euros. Y destacan, por modestos, los 1,4 euros en intereses en Cajamar declarados por el socialista Michel Montaner. Por último, cabe resaltar el ‘patriotismo’ a la hora de invertir de Baldoví, quien obtuvo unos rendimientos de 2.548 euros en letras del Tesoro.