Un comité de crisis y horarios por turnos: las farmacias se blindan ante danas y emergencias

Los farmacéuticos de la provincia de Valencia quieren estar prevenidos ante futuras emergencias para garantizar la prestación del servicio y evitar el colapso sanitario. Lo harán a través de un "Plan de actuación ante emergencias para farmacias comunitarias", confeccionado por el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) en colaboración con la Dirección General de Farmacia, que plantea medidas como la creación de un comité de crisis, el establecimiento de horarios por turnos en las farmacias que puedan ofrecer servicio para garantizar la atención a los pacientes ininterrumpidamente o la intervención personalizada en cada establecimiento que lo necesite.

Es una de las enseñanzas extraídas de la dana del 29-O; una catástrofe que impactó en 421 de las farmacias de la provincia de Valencia. Muchas de ellas quedaron destrozadas y debieron afrontar una reforma integral, otras tuvieron que cerrar durante algunos días y, en algunos municipios, hubo problemas para acceder a los fármacos de forma temporal. La situación "puso a prueba la capacidad de respuesta del sistema sanitario", explican desde el Micof, y el plan diseñado pretende prepararlas para situaciones de estrés futuras.

Un plan en cinco fases

El protocolo contará con cinco etapas que permitirán abordar la emergencia, pero también recuperar la normalidad en el medio y largo plazo. Estas son las siguientes:

La primera consiste en activar y determinar la crisis . Para ello, las farmacias deberán confirmar con las autoridades sanitarias la situación de emergencia y activar un canal de comunicación directo con ellas. Además, se contempla la puesta en marcha de un comité de crisis que la coordine.

. Para ello, las farmacias deberán confirmar con las autoridades sanitarias la situación de emergencia y activar un canal de comunicación directo con ellas. Además, se contempla la que la coordine. Realizar una evaluación inicial del alcance es la segunda fase. En este sentido, el Micof activará mecanismos para realizar un análisis de fácil acceso del estado de la situación, de la seguridad en cada establecimiento o zona y de los recursos disponibles. Esta fase contempla, también, la creación de una base de datos y un mapa actualizado con las farmacias que estén operativas para poder establecer horarios por turnos para garantizar la asistencia a la ciudadanía.

del alcance es la segunda fase. En este sentido, el Micof del estado de la situación, de la seguridad en cada establecimiento o zona y de los recursos disponibles. Esta fase contempla, también, la y un mapa actualizado con las farmacias que estén operativas para poder para garantizar la asistencia a la ciudadanía. El tercer punto es plantear una respuesta ante las problemáticas . El comité de crisis deberá priorizar las acciones a llevar a cabo, de manera coordinada con las diferentes instituciones, y concretar los recursos a asignar en cada punto. Además, en caso de ser necesario, este será el momento en el que se realice una intervención personalizada en cada farmacia.

. El comité de crisis deberá priorizar las acciones a llevar a cabo, de manera coordinada con las diferentes instituciones, y concretar los recursos a asignar en cada punto. Además, en caso de ser necesario, este será el momento en el que se realice una intervención personalizada en cada farmacia. El cuarto punto será el del seguimiento de las acciones . Como en todo plan de crisis, se habilitará un sistema de evaluación continuada.

. Como en todo plan de crisis, se habilitará un sistema de evaluación continuada. Y, por último, el protocolo organizará un cierre supervisado de la emergencia o crisis, que contempla desactivar la situación de crisis en cuando se recupera el 70 % de la actividad mermada.

Este es el planteamiento inicial, pero se trata de un documeno "vivo, dado que ya se ha puesto en marcha en un par de ocasiones -, reconoce la vocal de responsabilidad social corporativa del Micof, Cande Almenar- durante la alerta roja por lluvias del 28 de septiembre y, también, la pasada semana". Este planteamiento ha llevado al presidente del colegio, Jaime Giner, a reclamar a Sanidad "una racionalización de los turnos de guardia, para hacerlos sostenibles y ajustados a las necesidades actuales".

Homenaje a las afectadas por la dana

La presentación del protocolo se ha llevado a cabo en un acto que ha servido para realizar un homenaje a las 421 farmacias afectadas por la dana. Giner quiso hacer un reconocimiento a los profesionales que "levantaron persianas entre el barro, reorganizaron sus farmacias y lograron restablecer el servicio en tiempo récord con el objetivo de atender a la población que en ese momento tanto nos necesitaba". Además, se emitió la proyección de un documental de 10 minutos que recoge el testimonio de estas apotecas; lleva por nombre "Historias farmacéuticas de la dana".