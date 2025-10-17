Vaivén
Gabriel Navarro, medalla de la Real Sociedad Matemática Española
El catedrático de Álgebra de la Universitat de València Gabriel Navarro ha sido galardonado con la Medalla de la Real Sociedad Matemática Española, la máxima distinción de esta organización, en un acto celebrado este martes en el Palacio del Marqués de Salamanca, en Madrid, sede de la Fundación BBVA. Navarro ha recibido la medalla junto al catedrático emérito de la Universidad de Murcia Ángel Ferrández y la catedrática jubilada de la Universidad de Granada María del Carmen Batanero.
Según la entidad científica, Navarro ha realizado “contribuciones esenciales a problemas abiertos de gran profundidad en el ámbito de las matemáticas puras y del álgebra y, en particular, en la teoría de representaciones de grupos finitos”. Así, en 2024, fue el único español que formó parte del equipo internacional que demostró la “conjetura de altura cero de Brauer”, formulada en 1955.
Las investigaciones del doctor Navarro Ortega versan sobre ciencia básica que es, según el catedrático de la UV, “aquella que se ocupa de los problemas esenciales, las grandes preguntas de la ciencia”, una investigación que “genera mucho conocimiento que luego se aplica a muchos de los grandes problemas de la sociedad, desde la física cuántica o las telecomunicaciones hasta las estructuras moleculares o la inteligencia artificial”.
