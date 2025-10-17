Jorge Tamayo, delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana: "Es peligroso descalificar a los técnicos porque se contagia a la población"

Jorge Tamayo, delegado Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, ha alertado en Alicante del peligro de "intentar descalificar a las instituciones técnicas del Estado, diciendo que la Aemet miente o que la información no es fiable", una tendencia, que tal y como ha lamentado, "acaba contagiando a la población".

Así lo advirtió durante la conferencia “Lecciones tras el desastre de Valencia de octubre de 2024”, enmarcada en el tercer Congreso Internacional de Estudios Socioambientales, organizado por el Observatorio Socioeconómico de Inundaciones y Sequías (Obsis) de la Universidad de Alicante (UA), que ha reunido a investigadores, especialistas y responsables institucionales de Europa y Latinoamérica para analizar la gestión social de los desastres naturales.

Un ejemplo de la última desacreditación que ha recibido la Aemet (aunque Tamayo no hizo mención a ello) ha sido por parte del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que criticó hace unos días al organismo por rebajar el pasado viernes el aviso de rojo a naranja en el sur de Alicante, donde las precipitaciones se quedaron lejos del umbral de peligro extremo. Durante la dana de Valencia, Tamayo aseguró que sabían que iba a suceder "algo extraordinario y serio", por lo que se lanzó el aviso rojo. El experto también avisó de que estos episodios irán a más y, por ello, apuntó a que "nos tenemos que mover hacia los impactos, más hacia qué tiempo hace y el impacto no es algo que solo pueda saber el sector meteorológico o Protección Civil, sino en toda la sociedad", explicó.

También admitió la importancia de saber trasladar la información por parte de los técnicos para que la gente sea consciente de que con un aviso rojo "tiene que tener todo el cuidado del mundo". Asimismo, defendió la coordinación de todos los sectores implicados en la gestión de emergencias.

Es muy peligroso intentar descalificar a las instituciones técnicas del Estado, diciendo que la Aemet miente o que la información no es fiable Jorge Tamayo — Delegado Territorial de la Aemet

Por su parte, Antonio Aledo, catedrático de Sociología, experto en desastres naturales y director del congreso, lamentó que "hasta ahora los diagnósticos han sido incompletos" y que "la falta de diálogo interinstitucional y lo enrarecido de la esfera política, no ayudan a generar el entorno reflexivo adecuado". Por otra parte, criticó que haya habido diagnósticos que se han hecho con un fin "claramente exculpatorio, sin un mínimo de la imprescindible reflexión crítica sobre los propios errores y las posibles áreas de mejora".

El profesor de la UA avisó de la evidencia de que debido al cambio climático los eventos extremos (lluvias, sequías, olas de calor e incendios) son más recurrentes e intensos También puso el foco en realizar diagnósticos que identifiquen fallos en el sistema de protección y emergencias, así como fortalecer y maximizar sus potencialidades.

Carlos Gómez Gil, profesor del departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante y director académico del Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo, destacó que la sociedad está hambrienta de "diálogo y de construcción" y rompió una lanza en favor del sistema universitario, que cuenta con expertos de todo tipo, al haberse quedado fuera del plan para la reconstrucción de la dana, porque la Generalitat ha contratado a una consultoría de Madrid.

Por su parte, Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante y director del Laboratorio de Climatología señaló que la dana de Valencia marcó un antes y un después en la gestión del riesgo territorial. Defendió en, primer lugar, la labor de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) por los avisos que dio durante el fatal suceso. También insistió en que el negacionismo "mata" y en que "si algo no falló en la dana ha sido la ciencia".

Asimismo, destacó que "informar a tiempo salva vidas", algo que sí que se ha hecho con la última alerta, pero no se hizo hace un año. "En los casos de las lluvias del Mediterráneo el aviso meteorológico es fundamental y si es rojo hay que paralizar la actividad e informar a la población", precisó ante el tipo de inundaciones de avalancha que se registran en la zona que tachó de "muy complicadas", por lo que pidió que nos acostumbremos a que las alertas van a continuar.

El catedrático subrayó la importancia de la educación y la cultura del riesgo, e insistió en que “no basta con tener sistemas de aviso y monitoreo, la población debe saber cómo actuar en situaciones de emergencia”. Para ello, propuso incluir esta formación desde la escuela hasta la universidad.

Finalmente, el experto en cambio climático calificó como “lo menos favorable” el enfrentamiento político que surgió durante la reconstrucción y criticó la falta de comunicación con los afectados para diseñar las medidas.

La ciencia valenciana no falló durante el desastre porque avisó a tiempo de lo que pasó Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Íñigo Vila, director nacional de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja, aseguró que la dana para su organización "fue otro baño de realidad" y abordó la dificultad del acceso a los municipios asolados por la riada. Advirtió de que "subestimar los riesgos es uno de los grandes análisis que estamos haciendo". Apeló a una mayor inversión en la ciencia para anticiparse a fenómenos que son relativamente predecibles, reconoció que el "riesgo cero no existe". Y frente a ello, instó a concienciar a la población a "crear automatismos para estar más preparada, ser más resiliente ante las primeras horas".

Hay que crear automatismos en la población para que esté más preparada Iván Vila — Director nacional de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja

En este contexto, Salvador Ivorra, vicerrector de Infraestructuras y de Seguridad Laboral de la UA, explicó el plan de autoprotección de las instalaciones y el plan de emergencias para avisar ante fenómenos meteorológicos a los 40.000 usuarios que acuden a diario. En junio se estrenó un protocolo para casos extremos como las olas de calor y las inundaciones por el cual se avisa por sms a la comunidad universitaria del cierre del recinto, como ya ocurrió la pasada semana.