Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana

Las lluvias en Valencia vuelven para empezar el fin de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Sobre todo, a partir del mediodía habrá aviso amarillo interior sur y norte de Valencia por una precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado en un hora y no se descarta que afecten a zonas colindantes del prelitoral. El aviso se prevé que concluya a las 21:59 horas de este viernes y no se descartan tormentas, con posible granizo.

Las temperaturas continuarán sin grandes cambios, en general, con un ambiente suave para la época, incluso cálido en algún momento del mediodía. Pero entre la madrugada y la noche sí habrá tiempo más otoñal por la madrugada y por la noche.

Este viernes por la tarde habrá nubosidad de evolución diurna en el interior con chubascos y con lluvias en Valenciaque probablemente serán localmente fuertes y con granizo en los interiores de Valencia y Castellón, sin descartarlo en el interior de Alicante.

Esta mañana, la Agencia Estatal de Meteorología aseguraba que se podían producir chubascos dispersos en el litoral norte sin descartar que sean localmente fuertes. Pero por la tarde habrá chubascos y tormentas en el interior, localmente fuertes y podrían venir acompañadas de granizo.

Litros acumulados

Durante el periodo que va del 8 al 14 de octubre, las lluvias en Valencia afectaron a gran parte de la Comunitat Valenciana y se superaron los 100 l/m2 en la mitad este de las provincias de Valencia. Además, en la costa sur de la provincia de Valencia se llegaron a acumular más de 200 l/m2.