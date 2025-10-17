Mazón, sobre si asistirá al funeral de Estado por la dana: “No debo contestar a través de los medios a ninguna asociación”
El presidente de la Generalitat asegura que su ejecutivo está “colaborando” en la organización del homenaje a las víctimas de las inundaciones y evita responder sobre la petición de la asociación de víctimas que le exige que no acuda al evento
Manuel Lillo
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha aclarado si asistirá el próximo 29 de octubre al funeral de Estado organizado para rendir homenaje a las 229 víctimas mortales de la dana, justo un año después des inundaciones.
En su visita de este viernes a Alicante, a donde ha acudido para reunirse con el alcalde de Agost, Juanjo Castelló, en la Casa de las Brujas, sede de la presidencia del Consell en la ciudad, Mazón ha sido preguntado sobre su asistencia a este evento y también sobre la exigencia de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O, que el día anterior aseguró, a través de su presidenta Rosa Álvarez, que el presidente de la Generalitat “no es bienvenido”. “Que ni se le ocurra venir”, apostilló.
Respecto a esta última cuestión, el jefe del Consell ha mostrado su “máximo respeto” y ha argumentado “no creer que deba contestar ni entrar en ningún tipo de narración a ninguna víctima ni a ninguna asociación a través de los medios de comunicación”. Según Mazón, “lo mejor que podemos hacer es tener la puerta abierta y con las mejores condiciones, como saben que siempre han tenido en cualquier circunstancia y condición”.
Sobre si asistirá o no a este acontecimiento, Mazón ha afirmado que desde su ejecutivo están “aportando la máxima colaboración a quienes lo están organizando”, en referencia al Gobierno central, y se ha referido a la “comisión de trabajo” que, según él, “tiene que ir en el mejor sentido posible, con el máximo respeto y con las mejores condiciones para que todos podamos acudir mostrando ese respeto”.
El presidente de la Generalitat, que no ha aceptado más preguntas, ha sido abucheado mientras intervenía desde la avenida Doctor Gadea de Alicante, donde se halla la Casa de las Brujas, por parte de un ciudadano que pedía su “dimisión”.
